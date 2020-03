Porsche miało bardzo udany rok 2019

Niemiecki producent samochodów sportowych klasy premium Porsche dostarczył klientom w 2019 r. 280,8 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku – podała w piątek firma. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 11 proc., do 28,5 mld euro.

Koncern ze Stuttgartu w 2019 r. poinformował, że zwrot ze sprzedaży przed uwzględnieniem wydatków specjalnych wyniósł 15,4 proc. W tym samym czasie zatrudnienie w firmie zwiększono o 10 proc., do ponad 35,4 tys. pracowników.

"Dzięki atrakcyjnej ofercie produktów, składającej się z efektywnych samochodów zasilanych benzyną, hybryd plug-in o wysokich osiągach, a teraz również z czysto elektrycznych aut sportowych, nasze dostawy w roku finansowym 2019 ponownie wzrosły" - wskazał dyrektor generalny Porsche Oliver Blume. "W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy nasz wynik o ponad 60 proc." - dodał.

"Wzrost zysków w szczególności wynika ze znacznego zwiększenia wolumenów, jak również z pozytywnego rozwoju innych naszych obszarów biznesowych oraz oddziałów. Jednocześnie negatywny wpływ na wynik miały: wyższe koszty stałe spowodowane naszym wzrostem, znaczne inwestycje w elektryfikację i cyfryzację oraz efekty walutowe" - zauważył wiceprezes zarządu oraz członek zarządu Porsche AG ds. finansów oraz IT Lutz Meschke. "Niemniej jednak ponownie przekroczyliśmy nasze strategiczne cele, uzyskując zwrot ze sprzedaży przed uwzględnieniem wydatków specjalnych w wysokości 15,4 proc. oraz zwrot z inwestycji na poziomie 21,2 proc." - zauważył.

Kwestie związane z tzw. aferą Dieselgate spowodowały, że wydatki specjalne w drugim kwartale 2019 r. wyniosły 0,5 mld euro. Po ich odliczeniu wynik operacyjny Porsche AG w roku finansowym 2019 wyniósł 3,86 mld euro, a zwrot ze sprzedaży - 13,5 proc.

Za znaczny wzrost liczby dostaw w szczególności odpowiadały SUV-y marki Cayenne (ponad 92 tys. sprzedanych egzemplarzy, co oznacza wzrost o 29 proc. rdr) i Macan (ponad 99,9 tys. sprzedanych egzemplarzy i wzrost o 16 proc. rdr) .

W rodzimych Niemczech Porsche sprzedało 31,6 tys. pojazdów, a w całej Europie - 88,9 tys. W Chinach do klientów trafiło nie całe 86,8 tys. egzemplarzy, a w Stanach Zjednoczonych 61 568. Jak zapewnili przedstawiciele firmy, zdołała ona "przeciwstawić się ogólnemu osłabieniu koniunktury gospodarczej" W ChRL i w USA.

W 2019 r. Porsche zaprezentowało swój pierwszy model od początku zaprojektowany jako w pełni elektryczny. Na potrzeby produkcji modelu Taycan powstało około 2 tys. nowych miejsc pracy.

Do 2024 r. Porsche zainwestuje około 10 mld euro w hybrydyzację, elektryfikację i cyfryzację swoich samochodów, a równocześnie będzie poszerzać ofertę w segmencie elektromobilności - zapewnił koncern. Firma przewiduje, że do 2025 r. już połowa całej gamy produktowej marki będzie sprzedawana jako modele w pełni elektryczne lub częściowo elektryczne hybrydy typu plug-in.

"W nadchodzących miesiącach mamy do czynienia z wymagającym gospodarczo i politycznie środowiskiem, między innymi z uwagi na niepewność związaną z koronawirusem" - zaznaczył Meschke. Jak dodał, pomimo bardzo wysokich inwestycji w elektryfikację gamy modelowej, cyfryzację oraz rozbudowę i odnowienie fabryk firma nadal zamierza realizować swój cel zwrotu ze sprzedaży w wysokości 15 procent.