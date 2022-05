Porsche poprawia wyniki

Mimo zmniejszenia liczby sprzedanych samochodów w pierwszym kwartale tego roku firma Porsche AG zwiększyła przychody ze sprzedaży i zysk operacyjny.

Względem analogicznego okresu ubiegłego roku przychody ze sprzedaży zwiększyły się z 7,73 do 8,04 mld euro, a zysk operacyjny – z 1,26 do 1,47 mld euro. To przyrost, odpowiednio, o 4,1 i 17,4 proc. Zwrot ze sprzedaży wzrósł z 16,2 do 18,2 proc.

- W pierwszym kwartale Porsche w szczególności skorzystało na mocnym miksie sprzedaży, nieproporcjonalnym wzroście w innych segmentach biznesowych i pozytywnych efektach kursowych. Ze względu na wiele zewnętrznych wyzwań, na które nie mamy wpływu, trudno mówić o prognozach. Mimo to w roku finansowym 2022 dążymy do utrzymania zwrotu ze sprzedaży na poziomie co najmniej 15 proc. - powiedział Lutz Meschke, wiceprezes i członek zarządu Porsche AG odpowiedzialny za finanse oraz IT.

Firma osiągnęła wzrost przychodów pomimo 5-procentowego spadku dostaw w porównaniu z poprzednim rokiem; w pierwszym kwartale do klientów trafiło 68 426 aut. Najlepiej sprzedającymi się modelami były Cayenne (19 029 szt.) i Macan (18 329 szt.). Trzeci pod względem popularności okazał się w pełni elektryczny Taycan (9470 szt.).

- Nasza strategia elektromobilności przynosi efekty: 23 proc. wszystkich dostarczonych samochodów miało zelektryfikowany napęd, a 14 proc. to auta w pełni elektryczne – powiedział Oliver Blume, prezes zarządu Porsche AG. Oczekuje się, że połowa wszystkich nowo sprzedanych Porsche w 2025 roku będzie zelektryfikowana – co oznacza pojazdy całkowicie elektryczne lub hybrydy typu plug-in. W 2030 roku udział wszystkich nowych Porsche w pełni zasilanych prądem ma wynieść ponad 80 proc.

- Nasze księgi zamówień są pełne i na przekór wszelkim niepewnościom bardzo ciężko pracujemy, aby zaspokoić popyt. Wszyscy nasi pracownicy wykazują się dużym zaangażowaniem we wspólnie wykonywaną pracę i realizują swoje zadania zgodnie z najwyższymi standardami – to zasługa mentalności typowej dla zespołu wyścigowego – powiedział Oliver Blume.