Porsche stylizowane na postać z bajki "Auta" sprzedano za rekordową cenę

Unikalny model Porsche 911 Sally Special powstał w ramach współpracy konstruktorów niemieckiej firmy motoryzacyjnej oraz filmowców ze studia Pixar, jako hołd dla animowanej bohaterki serii filmów „Auta” Sally Carrery. Auto zostało wylicytowane podczas Monterey Car Week za 3,6 mln dolarów. To ok. 17 mln 242 tys. zł. Część tych pieniędzy pomoże ukraińskim rodzinom, które ucierpiały na skutek wojny z Rosją. Według firmy RM Sotheby's, która organizowała licytację, kwota ta jest najwyższą, jaką ktokolwiek zapłacił na aukcji za nowy model marki Porsche.

Filmowa bohaterka Sally Carrera była inspirowana samochodem coupe Porsche 911 Carrera z 2002 roku (pierwszy film z serii "Auta" miał premierę w 2006 roku). Z kolei auto, które zostało zainspirowane ową animacją, powstało na bazie modelu Porsche 911 Carrera GTS. Nadwozie Sally Special utrzymane jest kolorze Sally Blue Metallic, czyli błękitnym (jak u filmowej bohaterki). Ponadto pod wysuwanym skrzydłem tylnego spojlera samochód ma tatuaż, a wewnątrz sporo detali, inspirowanych "Autami".

Według informacji prasowej pochodzącej od marki Porsche, podczas sobotniej licytacji obecni byli: aktorka Bonnie Hunt, która użyczyła głosu filmowej Sally Carrerze, Jay Ward, dyrektor kreatywny franczyzy w Pixar Animation Studios oraz Bob Pauley, który naszkicował Sally po raz pierwszy 20 lat temu.

"Co za noc i jaki wynik! Fantastycznie jest widzieć samochód inspirowany moją postacią w "Autach", który dokonuje tyle dobrego" - podsumowała to wydarzenie Bonnie Hunt. I dodała: "Uwielbiam grać Sally od 16 lat i to wspaniale, że jej osobowość i wartości nadal inspirują nowe pokolenia".

Firma Porsche podkreśla w swojej informacji, że pieniądze z aukcji trafią do dwóch organizacji dobroczynnych. Pierwsza z nich to Girls Inc., która wyposaża młode dziewczyny w wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą wyjść z cienia i stać się liderkami światowych przemian. Druga - UNHCR, urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych koordynujący międzynarodowe działania, mające na celu ochronę uchodźców. W tym przypadku pieniądze z aukcji mają pomóc ukraińskim rodzinom, które opuściły swój kraj po wybuchu wojny.

"Większość osób zmuszonych do ucieczki z Ukrainy to kobiety i dzieci, w tym dzieci bez opieki i oddzielone od rodziców" - powiedziała przy tej okazji Anne-Marie Grey z UNHCR. "Mamy nadzieję, że uda się im pomóc., m.in. dzięki wsparciu firm takich, jak Porsche i Pixar, które podjęły działania, aby zapewnić im bezpieczeństwo i ochronę w nadchodzących miesiącach".

Zwycięzca aukcji, którego personaliów na razie nie ujawniono, licytował przez telefon. W komplecie z samochodem 911 Sally Special otrzyma wykonany na zamówienie zegarek Porsche Design, zaprojektowany tak, by pasował do unikalnej konfiguracji tego modelu auta, książkę z oryginalnymi szkicami konstruktorów Porsche i animatorów Pixara oraz dodatkowy zestaw kół "Carrera Exclusive" do jazdy rajdowej.

