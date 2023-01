Posłowie zgodni z rządem ws. nowej unijnej normy spalin Euro 7

Sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej podzieliła negatywne stanowisko rządu do rozporządzenia UE ws. nowej normy spalin Euro 7. Wprowadzenie nowej normy nie przyniesie oczekiwanych efektów dla ochrony środowiska.

Jak poinformował w środę wiceminister resortu infrastruktury Rafał Weber, stanowisko polskiego rządu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów (Euro 7) jest negatywne.

Dodał, że przyjęcie norm emisji i nowych metod badawczych wygeneruje wyższe koszty dla producentów, którzy przerzucą je na finalnych odbiorców - czyli nabywców. "To spowoduje wydłużenie procesu odmładzania parku samochodowego" - ocenił. Zwrócił uwagę, że z punktu widzenia Polski, jest to szczególnie istotne, bo posiadamy najwyższy w całej Unii Europejskiej wskaźnik średniego wieku pojazdów.

Jak zaznaczył, konieczność sprostania przez producentów nowym wymogom technicznym i technologicznym spowoduje spowolnienie prac badawczych nad rozwiązaniami w obszarze zeroemisyjnych napędów. "Dlatego, można się spodziewać, że nowe rozwiązania nie przyniosą oczekiwanych efektów dla ochrony środowiska, a poniesione w tym zakresie koszty będą niewspółmierne do rezultatów" - ocenił Weber.

Jak przypomniał wiceminister, producenci poinformowali, że już obecnie przystąpili do realizacji strategicznych celów UE dążenia do zeroemisyjnego transportu.

Wskazał, że dostępne są badania, z których wynika, że stosowane obecnie obowiązującej normy Euro 6 wraz z sukcesywną elektryfikacją doprowadzi do zmniejszenia emisji tlenków azotu do 2035 r. o 80 proc. w porównaniu do roku 2020.

Komisja sejmowa poparła stanowisko rządu w tej sprawie, zwracając uwagę na zbyt wysokie koszty wprowadzenia rozporządzenia w obliczu kryzysu.

Rozporządzenie wprowadzającego nową normę Euro 7 dla aut osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów ma dotyczyć nie tylko ograniczenia emisji z rur wydechowych, ale również z hamulców i opon.