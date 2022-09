Powoli rozpędza się produkcja aut w Gliwicach. Przyszłość wciąż niepewna

W fabryce samochodów dostawczych Stellantis w Gliwicach po wakacyjnej przerwie ruszyła druga zmiana, a pierwszego listopada planowane jest uruchomienie trzeciej. Fabryka rozpędza produkcję do 450 aut dziennie. Na razie komponentów nie brakuje, ale ich dostawy to wciąż obszar niepewności i ryzyka.





Druga zmiana to 50 nowych miejsc pracy. Nowo zatrudnieni pracownicy to w większości kobiety z Ukrainy.

Stellantis więcej produkcji traci w Europie (w tym roku 12 proc.) niż w Stanach Zjednoczonych (8 proc.), gdzie marże przemysłu motoryzacyjnego są wyższe.

Jeżeli nie pojawi się żadne nowe zagrożenie, to dostępność nowych aut poprawi się w połowie roku 2024.

Stopniowe "wchodzenie w tempo" produkcji i niewielka liczba wytwarzanych na razie samochodów powodują, że jest ona w mniejszym stopniu zagrożona niedoborami części, przede wszystkim półprzewodników.

Maszyna rusza - pod presją niepewnych dostaw

- Jesteśmy pod parasolem, bo rozpędzamy produkcję, wprowadzamy kolejne zmiany, więc braki komponentów nas omijają, ale planujemy produkcję tylko na trzy dni, bo na tyle na pewno mamy zapasów - powiedział Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice, w czasie dyskusji w ramach cyklu „Moc Opinii”, który jest jednym z elementów Kanału Gospodarczego, uruchomionego przez WNP.PL w serwisie YouTube.

Andrzej Korpak przyznał przy tym, że choć na razie sytuacja jest stabilna, to trzeba znacznie częściej sprawdzać perspektywy dostaw, bo obecnie półprzewodniki kieruje się przede wszystkim do produkcji tych aut i modeli przeznaczonych na te rynki, w przypadku których można osiągnąć największe zyski.

Bo produkcja w USA bardziej się opłaca

To jest zresztą jeden z powodów, dla których Stellantis więcej produkcji traci w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie marże przemysłu motoryzacyjnego są wyższe. W ubiegłym roku straty produkcji w Europie wynosiły 17 proc., a w USA tylko 1,7 proc. - Według naszych założeń, do końca tego roku wyprodukujemy w Europie o 12 proc. mniej samochodów niż chcielibyśmy. W Ameryce Północnej ten deficyt będzie na poziomie 8 proc. - powiedział Andrzej Korpak.

Według Andrzeja Korpaka grupie Stellantis nie uda się jeszcze w tym roku powrócić na poziomy produkcji z 2019 roku. Nie stanie się to również w przyszłym roku, w którym produkcja może być o jedną dziesiątą mniejsza niż w 2019 roku.

- Widmo zubożenia społeczeństwa wisi nad producentami samochodów, ale w związku z tym, że teraz popyt jest tak duży, że producenci nie nadążają z produkcją, co widać choćby po długich terminach oczekiwania na nowe samochody w salonach dealerów, nie spodziewam się, żeby to w dużym stopniu uderzyło w Stellantis - powiedział Andrzej Korpak.

Poprawa dostępności aut za dwa lata

Przewidywana przez grupę Stellantis produkcja, na poziomie niższym od zakładanego (co dotyczy zresztą większości przemysłu motoryzacyjnego), powoduje, że w najbliższym czasie nie można się spodziewać zwiększenia dostępności i skrócenia czasu oczekiwania na nowe samochody.

Według Andrzeja Korpaka poprawa sytuacji nastąpi najwcześniej w połowie 2024 roku, kiedy to wojna w Ukrainie może już być zakończona, a budowane obecnie nowe fabryki półprzewodników zaczną już produkcję, zwiększając dostępność tych elementów na rynku. - Oczywiście mówię to przy założeniu, że nie pojawi się żadna nowa okoliczność wpływająca na problemy z dostawami surowców, komponentów czy energii - zaznaczył Andrzej Korpak.

