Powstaną kolejne nowe gigafabryki baterii

Tata i Stellantis zapowiedziały budowę dwóch kolejnych gigafabryk baterii, których łączne moce umożliwią wyprodukowanie rocznie zestawów bateryjnych o pojemności ponad 70 GWh. Pierwszy z nich powstanie w Wielkiej Brytanii, drugi w Stanach Zjednoczonych.

Samsung SDI i Stellantis zbudują Stanach Zjednoczonych gigafabrykę baterii, o planowanej produkcji 34 GWh pojemności baterii rocznie. Będzie to szósta wśród gigafabryk Stellantis zapowiedzianych w ramach planu Dare Forward 2030.

W tym planie zapowiedziano, że do końca dekady marki grupy Stellantis wprowadzą na amerykański rynek co najmniej 25 nowych modeli aut elektrycznych. Do roku 2030 połowa modeli oferowanych w USA samochodów osobowych i lekkich dostawczych aut grupy ma mieć napęd elektryczny. W Europie ma to już być 100 proc. Chcąc do tego doprowadzić, Stellantis zamierza zbudować fabryki baterii o łącznej pojemności 400 GWh.

W maju tego roku Samsung SDI i Stellantis rozpoczęły budowę gigafabryki baterii w Kokomo w Indianie (USA). Jej docelowe moce produkcyjne to 33 GWh baterii, z początkową pojemnością w okolicach 23 GWh. Produkcja w tym zakładzie ma ruszyć w 2025 roku.

Nowa, zapowiedziana obecnie fabryka ma rozpocząć pracę dwa lata później, w 2027 roku. Podawana pojemność produkowanych baterii, określona na 34 GWh jest określana jako początkowa, co oznacza, że może być w późniejszym terminie powiększona.

Budowę bateryjnej gigafabryki zapowiedział także indyjski koncern Tata, a dokładniej jego spółka Tata Sons. Fabryka ma stanąć w Wielkiej Brytanii i rozpocząć produkcję w 2026 roku. Głównymi odbiorcami będą należące do koncernu Tata firmy Jaguar Land Rover (JLR) oraz Tata Motors.

Koncern przeznaczy na inwestycję 4 mld funtów szterlingów. Zakład ma wykorzystywać energię odnawialną, docelowo nawet wyłącznie odnawialną. Będzie prowadzi- produkcję ogniw i zestawów, ale także recykling zużytych baterii, co ma zmniejszyć jego zapotrzebowanie na surowce, zwłaszcza metale ziem rzadkich.