Pozew zbiorowy przeciw Volkswagenowi zakładnikiem formalności

Duża liczba wniosków i związane z tym opóźnienia w przetwarzaniu dokumentacji mogą wpłynąć na wypłaty w pozwie zbiorowym, jaki ponad 470 tys. klientów wytoczyło firmie Volkswagen ws. afery dieslowej. Z każdym przejechanym kilometrem auta tracą bowiem na wartości - podał dziennik "Financial Times".

Sąd w Brunszwiku w Dolnej Saksonii, przed którym będzie się toczył proces DMA, w poniedziałek powtórnie wezwał VW do podpisania ugody w tej sprawie. Sędzia wyznaczył termin na decyzję do 31 grudnia, lecz prawnicy koncernu utrzymują, że nie mogą rozpocząć rozważania tej opcji póki FoJ nie poda dokładnej liczby osób uczestniczących w pozwie zbiorowym.W ubiegłym tygodniu agencja rządowa zapewniła jedynie częściową listę osób z roszczeniami, wskazując, że powinna być ona dla niemieckiego koncernu wystarczająca, by skalkulować koszty "najgorszego scenariusza". Zdaniem VW jednak dane te nie są wystarczające.FoJ zaprzecza, jakoby było przeciążone, jednak, że w zeszłorocznym projekcie mechanizmu DMA szacowano, że będzie on wykorzystywany jedynie w ok. 450 sprawach rocznie ze średnią liczbą 75 powodów każda.Media przypominają, że afera dieslowa kosztowała niemiecki koncern motoryzacyjny już ponad 30 mld euro w grzywnach i innych opłatach.