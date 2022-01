Poznań: MPK Poznań zamierza kupić 25 autobusów wodorowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał MPK Poznań sp. z o.o. dofinansowanie na zakup 25 autobusów z napędem wodorowym. Umowa została już podpisana, a pierwsze autobusy wodorowe powinny dotrzeć do Poznania w II półroczu 2023 roku.

MPK Poznań sp. z o.o. podało w środę, że dotacja stanowi ok. 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

"Zakup autobusów z napędem wodorowym to zupełnie nowy rozdział w historii poznańskiej komunikacji miejskiej i kolejny ważny krok ku czystszemu powietrzu" - podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Dodał, że "tempo, w jakim zmienia się poznańska komunikacja miejska, jest imponujące".

Prezes Zarządu MPK Poznań Krzysztof Dostatni zaznaczył, że MPK Poznań już od lat prowadzi przemyślaną politykę taborową, stawiając na nowe technologie i ekologię.

"W miarę możliwości finansowych starsze autobusy spalinowe wymieniane są na spełniające najwyższe normy w zakresie emisji zanieczyszczeń. Inwestujemy w autobusy elektryczne. Teraz, dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostajemy szansę na wkroczenie w erę wodoru" - wskazał.

Spółka poinformowała w środę, że z wnioskiem o dofinansowanie zakupu autobusów wodorowych w ramach programu "Zielony transport publiczny" MPK Poznań wystąpiło na początku ub. roku.

Wiceprezes Zarządu MPK Poznań ds. ekonomiczno-finansowych Jerzy Zalwowski tłumaczył, że "bazując na naszym olbrzymim doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy, zarówno unijnych, jak i krajowych, przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie, który zakładał zakup 84 autobusów elektrycznych z wodorowym ogniwem paliwowym oraz o dofinansowanie budowy stacji tankowania wodoru".

"Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, jednak zainteresowanie programem +Zielony transport publiczny+ było tak wielkie, że zostało nam zaproponowane dofinansowanie w ograniczonym zakresie" dodał i wskazał, że uzgodniono, iż możliwy będzie zakup 25 autobusów; wszystkie z nich będą miały standardową długość 12 metrów.

Spółka podała, że z uwagi na taką liczbę pojazdów początkowo nie będzie konieczne budowanie własnej stacji tankowania wodorem - zgodnie z obecnymi planami dostawa wodoru, jak i jego tankowanie ma być realizowane przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego.

Wiceprezes Zarządu MPK Poznań ds. technicznych Marek Grzybowski podkreślił, że autobusy z napędem wodorowym mają wiele zalet. Jak wskazał, "poza podstawową, czyli w pełni czystą, nie emitującą zanieczyszczeń do środowiska technologią napędu, należy zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do +elektryków+ autobusy z napędem wodorowym nie wymagają ładowania na końcówkach. Mogą być więc kierowane na wszystkie linie komunikacyjne obsługiwane przez przedsiębiorstwo. Zasięg autobusów wodorowych w każdych warunkach pogodowych jest porównywalny do zasięgu pojazdów z napędem konwencjonalnym".

Dodał, że dostawca pojazdów będzie zobligowany także do przeszkolenia pracowników, w tym kierowców i pracowników zaplecza technicznego w zakresie ich obsługi.

Spółka podała, że dokumentacje przetargowe dotyczące dostaw wodoru oraz zakupu autobusów elektrycznych z napędem wodorowym są już przygotowywane.