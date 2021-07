Poznań: W sobotę na poznańskie ulice wyjedzie Urbino 12 z 1999 roku

W sobotę na poznańskie ulice - po raz pierwszy na liniach turystycznych - wyjedzie Urbino 12. To pierwszy autobus z rodziny Urbino sprzedany przez firmę Solaris Bus & Coach. Pojazd został wyprodukowany w fabryce w Bolechowie w 1999 roku.

Przejazdy historycznym taborem na liniach turystycznych od lat cieszą się zainteresowaniem poznaniaków i przyjezdnych zwiedzających miasto. W ten weekend mieszkańcy Poznania i turyści będą mogli odbyć przejażdżkę Urbino 12 z 1999 roku, pierwszym sprzedanym przez firmę Solaris Bus & Coach autobusem z rodziny Urbino.

"Pojazd pod wieloma względami był awangardowy: rozwiązania, które zostały w nim zaproponowane, takie jak np. funkcja przyklęku czy ABS, były w tamtych czasach nowością w Polsce. Autobus, który pojawi się na liniach turystycznych, był eksploatowany przez przewoźników z Bydgoszczy, a później Wrocławia. I to właśnie we Wrocławiu Urbino 12 zakończyłoby swoją służbę, gdyby nie zostało odkupione, stając się ponownie własnością firmy Solaris. Na przełomie 2015 i 2016 roku autobus został odrestaurowany do stanu, który prezentował w momencie opuszczania fabryki w 1999 roku" - podało poznańskie MPK.

Urbino 12 można było już podziwiać w ub. roku podczas parady z okazji 140 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu - natomiast teraz będzie można wybrać się nim na przejażdżkę.

Linie turystyczne: tramwajowa 0 i autobusowa 100 kursują w weekendy, dodatkowo w soboty uruchamiana jest linia 102. Jak wskazało MPK, dzięki podróżom liniami turystycznymi można odbyć nie tylko sentymentalną podróż historycznym taborem, ale i obejrzeć Poznań z innej perspektywy.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rozkładu jazdy i schematu tras turystycznych dostępne są na stronie MPK Poznań w zakładce "Turystyka".