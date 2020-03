Pracownicy FCA w USA biją na alarm – niehigieniczne warunki w zakładach

Pracownicy zakładów Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w USA biją na alarm, ostrzegając przed niehigienicznymi warunkami i ryzykiem rozprzestrzeniania się Covid-19. Zgłoszono m.in. brak środków do dezynfekcji i mydła w łazienkach – podała agencja Bloomberga.

W tłoczni blach FCA w Warren w stanie Michigan już wcześniej niehigieniczne łazienki nie zostały uprzątnięte oraz w poniedziałek nie było w nich mydła. Kadry poproszono o dezynfekcję swoich miejsc pracy, lecz nie zapewniono im do tego środków - wynika z listu pracownika i działacza związkowego, którym podzielono się z Bloombergiem.

W zakładzie montażowym pick-upów marki Ram w Sterling Heights w Michigan pracownicy zostali poproszeni o pomoc w czyszczeniu fabryki przez weekend, wspomagając personel sprzątający - wskazało tamtejsze źródło agencji prasowej. Pracujący w placówce informator dodał, że wiele osób odmówiło, ponieważ nie zostali przeszkoleni w dezynfekcji i nie czuli się bezpiecznie.

Rzeczniczka FCA Jodi Tinson wskazała, że w tłoczni w Warren wdrożono już kompleksowy plan zakładający m.in. częstsze czyszczenie obszarów, z których korzysta dużo osób. Od niedzieli ekipy sprzątające wykonują swoje procedury przed drugą i trzecią zmianą, co nie jest zwykłą praktyką.

Tinson dodała, że wielu pracowników zgodziło się pomóc w dezynfekcji zakładu w Sterling Heights w ostatni weekend. "Obecnie prowadzimy zdecydowanie dużo częstsze sprzątanie. Co dwie godziny sprawdzamy też stan łazienek" - zapewniła.

W zeszłym tygodniu w fabryce minivanów FCA personel na niedługi okres odmówił pracy z powodu obaw o zakażenie. W poniedziałek krótkotrwały przestój z podobnych powodów stwierdzono w lakierni ciężarówek koncernu - wylicza Bloomberg.

Agencja przypomniała, że choć większość zakładów samochodowych na terytorium USA nie została zamknięta z powodu pandemii Covid-19, to w poniedziałek Volkswagen ogłosił zatrzymanie produkcji w zakładzie w mieście Chattanooga (Tennessee). Obecnie do 27 marca stanęła też większość europejskich zakładów FCA, m.in. we Włoszech.

Bloomberg ocenił, że problemy z szybkim wprowadzeniem planów sanitarnych w fabrykach w Warren i Sterling Heights wskazują na wielkie wyzwanie, jakie stoi przed szefostwem FCA, Forda i General Motors. W niedziele firmy zawiązały wraz z organizacją związkową United Auto Workers grupę zadaniowa ds. walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.