Pracownicy Opla w Gliwicach przybyli do fabryki PSA we Francji

Grupa 124 pracowników z fabryki Opla w Gliwicach przybyła w czwartek do Francji, gdzie tymczasowo ma wzmocnić załogę w fabryce Grupy PSA (Peugeot Societe Anonyme) w Hordain na północy kraju - poinformował sekretarz generalny zakładowych związków zawodowych CGT Franck Thery.

"Obecnie uczęszczają na krótki kurs, gdzie pomagają im tłumacze. W piątek dołączą do działów, na których będą pracować" - powiedział Thery. Kierownik ds. komunikacji PSA Hordain Jean-Pierre Papin dodał, że pracownicy z Polski "są już prawie gotowi do pracy".

Początkowo koncern chciał sprowadzić do Francji 531 Polaków. W komunikacie kierownictwa PSA, który ukazał się w poniedziałek we francuskiej prasie, informowano, że Polacy i pracownicy z innych fabryk z Europy, którzy stanowią mniej niż 5 proc. wszystkich pracowników koncernu, zasilą fabrykę Hordain na północnym-wschodzie Francji.

"Wszystko to jest robione po to, by ostatecznie wyprodukować więcej pojazdów we Francji. W kontekście kryzysu jest to dobra wiadomość dla naszej gospodarki" - napisano w komunikacie obszernie cytowanym przez "Les Echos" na stronie internetowej gazety.

Zaangażowanie polskich pracowników w Hordain budziło wiele kontrowersji we Francji. Przeciwne sprowadzaniu pracowników z Polski były francuskie związki zawodowe, które chciały, aby pierwszeństwo zatrudnienia w zakładach PSA mieli pracownicy francuscy.

"PSA chce, by pracownik pracował tam, gdzie zdecydował zarząd. Dziś są to pracownicy z Gliwic, jutro będą to pracownicy z Hordain, którzy zostaną poproszeni o pracę w dowolnym miejscu we Francji lub w Europie" - alarmował kilka dni temu Thery w rozmowie z "Les Echos".

W sobotę agencja AFP podała, powołując się na informację z ministerstwa gospodarki i finansów, że szef PSA Carlos Tavares jest gotów wycofać się ze swojej decyzji sprowadzania pracowników z Polski pod naciskiem rządu i związków zawodowych.

Na krytykę francuskich związkowców zareagował w Polsce związek zawodowy Solidarność. "W przeciwieństwie do tego, co mówi CGT, pracownicy Opla Gliwice są bardzo doświadczonymi pracownikami z ponad 20-letnim stażem" - napisał w komunikacie przesłanym AFP szef Solidarności w fabryce Opla w Gliwicach Mariusz Król.

Zdaniem Króla niewykluczone, że za 1,5 roku Opel Gliwice będzie potrzebował wsparcia pracowników z innych zakładów PSA, w tym z Francji.