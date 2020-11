Prawie 30 proc. kierowców rozważy zakup auta na prąd przy zmianie pojazdu

Niemal 30 proc. kierowców rozważy zakup samochodu elektrycznego przy kolejnej zmianie samochodu w ciągu trzech lat - wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby „Barometru Nowej Mobilności” Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Jak podkreśla PSPA, opublikowana we wtorek czwarta edycja Barometru pokazuje nieustający wzrost zainteresowania polskich kierowców samochodami elektrycznymi.

W tegorocznym badaniu 29,4 proc. respondentów zadeklarowało, że realnie rozważy zakup BEV - auta w pełni elektrycznego, lub PHEV - hybrydy plug-in, w okresie kolejnych trzech lat.

W 2019 r. taką gotowość wyraziło 28 proc. ankietowanych, w 2018 r. 17 proc., zaś w 2017 r. - 12 proc.

"Rośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi, ponieważ rośnie rynek elektromobilności, w szczególności liczba oferowanych modeli EV oraz ogólnodostępnych ładowarek" - ocenił Jan Wiśniewski z Centrum Badań i Analiz PSPA. Jak przypomniał, od czasu wydania pierwszej edycji Barometru w 2017 r., w Polsce uruchomiono ponad 1,1 tys. stacji ładowania, a oferta samochodów z napędem elektrycznym poszerzyła się o 69 nowych modeli. Średni zasięg EV zwiększył się o niemal 100 km, a cena najtańszego pojazdu spadła o 10 proc.

PSPA wskazuje, że wśród ankietowanych spada zainteresowanie pojazdami silnikami Diesla, z 38 proc. w 2017 r. do 17 proc. w roku bieżącym. Z drugiej strony, w 2017 r. 8 proc. ankietowanych było przekonanych, że auta elektryczne pozytywnie wpływają na stan środowiska, a w 2020 r. przekonanie to podziela prawie 33 proc. To właśnie ekologiczność jest także najczęściej wymieniana jako czynnik, który w największym stopniu wpływa na podjęcie decyzji o zakupie pojazdu elektrycznego, równolegle z niskimi kosztami eksploatacji - podkreśliło Stowarzyszenie.

Niemal 97 proc. badanych chciałoby mieć możliwość ładowania EV w miejscu zamieszkania. 98 proc. respondentów popiera trend polegający na wdrażaniu elektromobilności w transporcie publicznym. 36 proc. ankietowanych miało już okazję jeździć autobusem elektrycznym. Za największe zalety e-busów badani uznali brak emisji CO2 oraz cichą pracę układu napędowego.

Barometr Nowej Mobilności 2020 to czwarta edycja cyklicznego opracowania PSPA, zawierającego wnioski z badania opinii społecznej dotyczącego elektromobilności, w tym potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania samochodów elektrycznych oraz ich preferencji związanych z infrastrukturą ładowania. Barometr powstaje na podstawie odpowiedzi uzyskanych od reprezentatywnej grupy polskich kierowców, którzy realnie rozważają zakup nowego pojazdu w najbliższych trzech latach.

"Przepytaliśmy łącznie 4,7 tys. osób, od których zebraliśmy w sumie pół miliona odpowiedzi" - podkreśla Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciej Mazur. "Tegoroczna edycja jest o tyle wyjątkowa, że podjęliśmy się analizy wyników ze wszystkich lat i wskazujemy trendy konsumenckie w obszarze elektromobilności. Emisyjność pojazdów, która do niedawna nie była zbyt istotna dla osób zainteresowanych zakupem nowego pojazdu, dzisiaj zyskuje na znaczeniu. Paliwa konwencjonalne, w tym Diesel, jest w odwrocie. Świadomość ekologiczna polskich kierowców rośnie. Potrzebne jest jednak dalsze wsparcie administracji stymulujące rozwój rynku, które odpowie na te preferencje i wpłynie na dynamiczny wzrost liczby EV na polskich drogach" - wylicza Mazur.

Zdaniem ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, zeroemisyjna transformacja w sektorze transportu wymaga zmiany nawyków mobilnościowych Polaków i prowadzenia kompleksowej edukacji społecznej.

"To rola nie tylko administracji publicznej, ale również sektora biznesu. Aby te działania były skuteczne, ważne jest ustalenie aktualnego poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie nowego trendu, jakim jest elektromobilność. Opracowany przez PSPA Barometr Nowej Mobilności 2020 stanowi przekrojowe źródło wiedzy w tym zakresie" - podkreślił Kurtyka. Minister dodał, że projekt wpisuje się w założenia kampanii edukacyjnej elektromobilni.pl, którą z sukcesem realizuje polska branża elektromobilności.