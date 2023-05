Premier: Liczba wypadków na drogach spadła od 2015 r. do 2022 r. o 1: 3

Liczba wypadków na drogach spadła od 2015 r. do 2022 r. o 1/3 - podkreślił premier Mateusz Morawiecki nawiązując do obchodzonego w sobotę Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Premier dodał, że w całym kraju prowadzone są wielomiliardowe inwestycje, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

"Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na drogach w Polsce sukcesywnie spada. Jeszcze w 2015 roku wynosiła około 3000, w zeszłym roku było to 1896 - a więc udało się obniżyć tę tragiczną statystykę o ponad 1/3. Liczba hospitalizacji z tego powodu spadła z 40 tys. do 25 tys." - podkreślił premier we wpisie na Facebooku.

Wskazał, że stało się tak dzięki wybudowaniu tysięcy rond i przejść dla pieszych, "nierzadko ze spowalniaczami czy światłami, tak jak w Olecku, które dzisiaj odwiedziłem" - dodał szef rządu.

Premier przypomniał, że w całym kraju prowadzone są wielomiliardowe inwestycje, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. "Nie wzięły się one z niczego - są możliwe dzięki uszczelnieniu budżetu" - podkreślił Morawiecki. "Tak realizujemy zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości do zapewnienia bezpieczeństwa - wszystkim, ponieważ Polska Jest Jedna" - dodał.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustanowiła Komisja Europejska, by zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa na drodze i konieczność zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w całej Unii Europejskiej.

Na początku lutego 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie rządowe uzyska 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1 242 gminnych. Jak informowało wtedy Ministerstwo Infrastruktury, dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 397 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 249 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

MI w lutym na swoich stronach internetowych podało, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczono prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym.