Prezes nie może tak dużo zarabiać!

Takie zdanie o zarobkach Carlosa Tavaresa, prezesa koncernu Stellantis ma wielu Francuzów i większość udziałowców firmy. Wczoraj (13 kwietnia) akcjonariusze głosowali przeciw pakietowi wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej koncernu.

Protestowali m.in. akcjonariusze z Francji, w tym fundusz inwestycyjny Phitrust określający się jako inwestor społecznie odpowiedzialny i państwowy bank inwestycyjny Bpifrance. W sumie oddano 52,1 proc. głosów przeciw i 47,9 proc. głosów za przyjęciem pakietu wynagrodzeń. Głosowanie nie jest wiążące, ale sprawa wywołała dyskusje, zwłaszcza we Francji, gdzie trwa kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich.



Wynagrodzenie Carlosa Tavaresa za ubiegły rok wynosi 19,15 mln euro, ale jak wyliczył Pfitrust, po dodaniu wartości pakietu akcji i długoterminowych rekompensat wynagrodzenie prezesa Stellantisa sięgnie 66 mln euro.



Czytaj także: Stellantis chce podwoić przychody dzięki samochodom elektrycznym i oprogramowaniu



Wysokość tego wynagrodzenia jest określana przez związki zawodowe jako „nieprzyzwoita i odrażająca”, a według niektórych krytyków nie ma odzwierciedlenia w wartości akcji firmy.



Przedstawiciele pracowników Stellantisa zwracają uwagę, że raportowane ogromne zyski koncernu nie przekładają się na poprawę warunków zatrudnienia, a Phitrust zastanawia się, czy tak wysokie wynagrodzenie ma uzasadnienie w obliczu konieczności restrukturyzacji koncernu, co może oznaczać konieczność zlikwidowania dużej liczby miejsc pracy.



Cytowany przez Wall Street Journal Bruno Le Maire, franuski minister finansów powiedział: „Musimy się zastanowić nad kwestią wynagrodzeń menedżerów w stosunku do wynagrodzeń pracowników firmy”. Dodał jednak, że powinien to być ruch ogólnoeuropejski, bo gdyby ściślejsze zrównoważenie wynagrodzeń kadry kierowniczej i innych pracowników zostało dokonane tylko we Francji, to tamtejsza kadra mogłaby w swojej najlepszej części wyemigrować.