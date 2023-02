Problem z chipami nie maleje, ale się zwiększa

Przemysł motoryzacyjny nadal traci przez brak półprzewodników, choć ich producenci zwiększają moce. Motoryzacja chce starych i tanich, a wytwórcy chipów inwestują w nowe i droższe.

Głód półprzewodników w sektorze automoto rośnie. Do roku 2030 potrzeby branży wzrosną trzykrotnie. Do roku 2030 zamówienia producentów samochodów sięgną 14 proc. rynku (dziś 8 proc.).

Motoryzacja chce półprzewodników 90 nm i większych (to 60 proc. zapotrzebowania), a ich producenci inwestują przede wszystkim w małe, zaawansowane technologicznie (7 nm i mniejsze).

Europa musi teraz inwestować w produkcję chipów przeznaczonych dla motoryzacji, by nie popaść w głębsze uzależnienie od Chin.

Według niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego VDA (Verband der Automobilindustrie) problem półprzewodników nie maleje, lecz narasta. W 2021 roku braki w dostawach półprzewodników spowodowały zmniejszenie produkcji motoryzacyjnej o 9 proc. Do roku 2026 te straty mogą już sięgać 20 proc.

Zapotrzebowanie na półprzewodniki rośnie w motoryzacji znacznie szybciej niż w innych branżach przemysłu. Według raportu zamówionego przez VDA do roku 2030 potrzeby motoryzacji wzrosną trzykrotnie, podczas gdy w innych branżach wzrost ten będzie wynosił 1,8 razy, co znaczy, że potrzeby motoryzacji rosną o 1,7 razy szybciej niż innych branż. Do roku 2030 zamówienia z branży motoryzacyjnej sięgną 14 proc. rynku, podczas gdy dziś stanowią 8 proc.

Autonomiczne prowadzenie będzie kolejnym skokiem zapotrzebowania na półprzewodniki

Popyt ze strony motoryzacji stymulowany będzie przez rozwój elektromobilności i coraz powszechniejsze wykorzystanie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), czyli sterowanych elektronicznie systemów wspierających kierowcę, ale także elektronicznie regulowanych układów zwiększających komfort jazdy czy potrzeby związane z rozrywką i informacją. Kolejnym ogromnym skokiem będzie wprowadzenie autonomicznego prowadzenia, opartego wyłącznie na zaawansowanych systemach elektronicznych.

Niedawne badanie firmy McKinsey wskazało, że przy określonych przez Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych (SAE) poziomach autonomiczności jazdy wartość półprzewodników wykorzystywanych na poziomie 1, kiedy elektronika tylko wspomaga kierowcę, wynosi ok. 500 dolarów, ale na poziomie 4, na którym elektronika może już w pełni samodzielnie prowadzić samochód, lecz kierowca ma jeszcze możliwość ingerencji w ten proces, wymagane półprzewodniki mają już wartość 4000 dolarów, a więc ośmiokrotnie wyższą.

Przemysł półprzewodnikowy rozwija się w inną stronę niż motoryzacja

Problem w tym, że potrzeby motoryzacji idą w przeciwnym kierunku niż rozwój branży półprzewodników. Motoryzacja lubuje się w „dużych” półprzewodnikach, większych niż 90 nm. Stanowią one 60 proc. zapotrzebowania branży. Tymczasem producenci półprzewodników inwestują przede wszystkim w małe, zaawansowane technologicznie półprzewodniki (7 nm i mniejsze). Te procesory mają wyższą moc obliczeniową i mniejsze zużycie energii, a przy tym są droższe i pozwalają osiągać wyższe marże. Zaledwie 20 proc. rozwoju mocy produkcyjnych stanowiły półprzewodniki o wymiarach 65 nm i większe.

Według zamówionych przez VDA badań w 2030 roku branża motoryzacyjna stanie się trzecim pod względem wielkości odbiorcą półprzewodników. Przed samochodami będą tylko nabywcy z branży komputerów przenośnych i obróbki danych.

Może to znowu zwiększyć naszą zależność od Chin i długich łańcuchów dostaw. Według badania tylko Chiny dostrzegły specyfikę potrzeb motoryzacji i tamtejsze firmy półprzewodnikowe, odpowiadając na potrzeby chińskiej branży motoryzacyjnej, inwestują w rozwój półprzewodników 90 nm i większych.

Zdaniem Hildegard Muller, prezydentki stowarzyszenia VDA, jeżeli Europa i Niemcy chcą myśleć o przewodzeniu w przemyśle motoryzacyjnym i zapewnieniu odpowiedniego tempa zmian w motoryzacji, skierowanych na mobilność przyjazną dla klimatu, muszą zacząć myśleć o zaspokojeniu półprzewodnikowych potrzeb motoryzacji.

– Europa musi teraz inwestować w produkcję chipów przeznaczonych dla motoryzacji i zwiększyć produkcję półprzewodników. To jedyny sposób na zminimalizowanie zależności od Azji w zakresie półprzewodników oraz wzmocnienie odporności niemieckiego i europejskiego przemysłu motoryzacyjnego – uważa Hildegard Muller.

Zmiana elektronicznej "architektury" może być szybsza niż zmiana wielkości półprzewodników

Możliwe jednak, że sytuacja jest bardziej skomplikowana. Od dawna słychać głosy o potrzebie zmiany elektronicznej architektury samochodów. Dziś półprzewodniki są zwykle umieszczane w mniej więcej setce osobnych kontrolerów ECU (Electronic Control Unit, czyli elektroniczna jednostka sterująca), ponieważ systemy ADAS zwykle działają niezależnie. Przejście w stronę autonomicznej jazdy ma wymusić całkowitą zmianę architektury samochodowych systemów elektronicznych.

Dziś „centralną jednostką sterującą” odpowiedzialną za prowadzenie samochodu jest umysł kierowcy. W przyszłości rolę tę ma przejąć samochodowa elektronika. Wówczas już nie będzie miejsca na działające obok siebie systemy – to samochodowa elektronika będzie musiała analizować wszystkie dane i na ich podstawie podejmować decyzje dotyczące kolejnych manewrów.

Już kilka lat temu zapowiadano konieczność wprowadzenia jednostek sterujących wyposażonych w wielordzeniowe superprocesory, które będą w stanie na bieżąco zbierać i analizować dane z kilkudziesięciu sensorów i regulatorów w samochodzie.

Jeżeli do tego dojdzie, to motoryzacja także zdecydowanie będzie wymagać tych najnowszych półprzewodników, a starsze przestaną być potrzebne. Może to jeden z powodów – producenci półprzewodników także zdają sobie sprawę z tej nadchodzącej zmiany i zamiast inwestować w to, czego motoryzacja potrzebuje dziś, wolą rozwijać produkcję, która może być potrzebna "od jutra" i w znacznie dłuższej perspektywie.