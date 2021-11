Producenci aut o cięciu emisji: niech Unia weźmie się do roboty

Producenci samochodów zaczynają naciskać na Unię Europejską w sprawie infrastruktury do ładowania – podczas gdy im stawia się ambitne wymagania pod względem cięcia emisji i pcha w stronę elektromobilności, w rozwoju infrastruktury ładowania cele wciąż są zbyt mało ambitne. Tylko 11 proc. tego rodzaju europejskiej sieci stanowią szybkie ładowarki - a bez nich kierowcy będą "bać się" elektromobilności.

Statystyka wykrzywia rzeczywistość

Hiszpania ma odsetek szybkich na poziomie 28,7 proc., a więc o ok. 10 punktów procentowych mniej niż my. Tam jednak jest 5279 wolnych i 2128 szybkich ładowarek.W Niemczech ten stosunek wynosi 37 213 do 7325, czyli szybkie ładowarki stanowią tylko 16,4 proc. We Francji na 42 000 wolnych przypada 3751 szybkich ładowarek (ów odsetek to 8,2 proc.)Statystyka potrafi jednak mocno wypaczyć rzeczywistość. Według niej najlepsza sytuacja w Europie panuje na Łotwie, gdzie szybkie ładowarki stanowią 80,8 proc. Tylko że jest ich 235, a wolnych - tylko 56. W sumie szybkich niewiele, ale jak na wielkość kraju chyba nie najgorzej... Podobnie jest na Litwie, gdzie szybkich ładowarek jest 100, ale wolnych tylko 74, więc odsetek wynosi 57,5. To dwa najwyższe udziały w Unii.Czytaj także: Przybywa elektryków - w salonach i na drogach. Wybór jest coraz trudniejszy Teoretycznie zaś wstydzić się powinni Holendrzy, którzy mają tylko 3,6 proc. szybkich ładowarek. Jeżeli jednak przyjrzeć się liczbom, ten niewielki kraj zamontował już 2429 szybkich ładowarek, a więc znacznie więcej niż o wiele większa Hiszpania, a wolnych ładowarek ma 64 236 – najwięcej w całej Unii Europejskiej! Kolejne miejsca zajmują pod tym względem Francja i Niemcy, znacznie od Holandii większe.Obojętnie jednak czy będziemy patrzeć liczbowo, czy przez udział w rynku: jeżeli Unia Europejska chce przyspieszyć rozwój elektromobilności, musi zdynamizować budowę sieci szybkich ładowarek, aby wykorzenić jedną z największych obaw przed samochodami elektrycznymi: lęk przed brakiem możliwości szybkiego doładowania auta w trasie.