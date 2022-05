Producenci i dystrybutorzy części do aut w Polsce notują wzrost sprzedaży

Producenci i dystrybutorzy części motoryzacyjnych notowali wzrosty sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku, ale wskazują na rosnące koszty surowców, komponentów i transportu - wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu 2022 roku przez MotoFocus.pl we współpracy z Santander Bank Polska i Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Wzrost kosztów transportu i paliwa

Zarówno marzec jak i cały pierwszy kwartał to dla ogromnej większości firm okres wzrostu sprzedaży. W marcu 54 proc. dystrybutorów zadeklarowało wzrost sprzedaży o ponad 10 proc., a 19 proc. - między 5 a 10 proc. Jednak rysą na pozytywnym obrazie sytuacji branży są mocno rosnące koszty prowadzenia działalności – ocenia raport.

- Wśród firm zajmujących się dystrybucją części prawie połowa najbardziej odczuwa wzrost kosztów transportu i paliwa. Kolejnymi wskazaniami były wzrost kosztów energii i ciepła (blisko 27 proc.) oraz kosztów pracowniczych (23 proc.). Wojna na Ukrainie mocno wpłynęła na rynek surowców energetycznych i metali, powodując dalszy wzrost cen zakupu towarów. Rosnące właściwie wszystkie najważniejsze koszty operacyjne dystrybutorów mogą w końcu spowodować obniżenie ich dotychczas wysokiej rentowności - mówi cytowany w komunikacie prasowym analityk sektora motoryzacyjnego Santander Bank Polska Radosław Pelc.

Jak dodaje, dla producentów części w największym stopniu problematyczny jest wzrost kosztów surowców i komponentów do produkcji. Jako najbardziej istotny wskazała go blisko połowa respondentów. Ponad jedna trzecia producentów za najbardziej dotkliwą podwyżkę uważa wzrost kosztów energii. Te dwa czynniki mocno wpływają na rentowność produkcji.

Według wyników badania ponad 70 proc. badanych firm OE (producenci części motoryzacyjnych, którzy w większym stopniu związani są z dostawami na pierwszy montaż samochodów) zanotowała w pierwszym kwartale wzrost produkcji, w przypadku IAM było to 60 proc.

Skutki konfliktu dla motoryzacji

Większość polskich dystrybutorów prowadziła sprzedaż części do Ukrainy, choć dla prawie 80 proc. z nich nie był to duży procent działalności. Dystrybutorzy, którzy realizowali przed wybuchem wojny sprzedaż do Rosji i na Białoruś, jak również do Ukrainy, drastycznie ograniczyli działalność w tych krajach po 24 lutego - 62 proc. z nich zanotowało spadki od 75 do 100 proc.

Większość badanych producentów nie prowadziła w 2021 roku sprzedaży eksportowej na rynek Rosji i Białorusi. Odpowiedź negatywną w tym pytaniu wskazało 71,4 proc. producentów OE i 55,6 proc. proc. producentów IAM. Duża część producentów eksportowała na Ukrainę, jednak przeważnie rynek ten nie miał znacznego udziału w całości sprzedaży firm.

Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o import surowców lub półproduktów z tych trzech krajów. Dla 12 proc. firm, które zaopatrywały się za naszą wschodnią granicą, było to ponad 30 proc. zakupów materiałów, dla 19 proc. stanowiło to od 10 do 30 proc. zaopatrzenia, zaś 69 proc. importowało stamtąd do 10 proc. surowców lub półproduktów.

- Jest jeszcze za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, jakie będą długoterminowe konsekwencje tego konfliktu dla motoryzacji, choć respondenci ostatniej ankiety MotoFocus.pl rzucają pierwsze światło na ten temat. Będziemy z pewnością obserwowali problemy w łańcuchu dostaw, wzrost cen, problemy dla wielu firm z branży motoryzacyjnej, które przełożą się na wyniki finansowe, a czasem i upadłości - ocenia dyrektor zarządzający Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający SDCM. - Długofalowo Polska może ugościć część firm, które zamknęły do tej pory lub będą zamykały swoje fabryki w Rosji, czy też Białorusi lub też niestety wychodziły z Ukrainy, chcąc zabezpieczyć się na wypadek dalszych działań wojennych. Miejmy nadzieję na szybkie i pomyślne dla Ukrainy zakończenie wojny - dodaje.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2022 roku. Obejmowało producentów części tworzących polski przemysł motoryzacyjny, dystrybutorów części motoryzacyjnych oraz warsztaty.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych zrzesza 148 producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych. Obroty członków przekraczają 130 mld zł rocznie, podmioty te zatrudniają ponad 294 tys. osób