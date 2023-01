Producenci samochodów sami rozbudują sieci ładowania elektryków

Powolna rozbudowa infrastruktury ładowania może zniechęcać do elektrycznych aut. Żeby to zmienić, producenci samochodów biorą sprawy w swoje ręce.

Rozbudowa sieci ładowania nadal nie nadąża za rosnącą liczbą samochodów elektrycznych.

Producenci samochodów dostrzegają ten problem.

Czekają nas zatem działania koncernów samochodowych, które mają polepszyć sytuację.

Producenci samochodów będą aktywni w budowie sieci ładowania

W Niemczech na początku 2021 roku na jeden punkt ładowania przypadało 14 samochodów elektrycznych. Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego teraz są to 23 pojazdy.

Chociaż niemiecki rząd chce podjąć środki zaradcze, wielu producentów samochodów nie chce polegać wyłącznie na politykach i samodzielnie forsuje rozwój infrastruktury ładowania.

Jak wskazuje Deutsche Welle, 5 stycznia 2023 roku Mercedes-Benz zapowiedział budowę własnej sieci z 10 tysiącami punktów ładowania na całym świecie do końca dekady. Firma ze Stuttgartu chce zainwestować do od 1 do 9 miliardów euro.

Dla porównania, amerykański producent samochodów Tesla twierdzi, że obsługuje 40 tysięcy stacji ładowania o dużej pojemności na całym świecie, ale większość z nich jest nadal zarezerwowana dla własnej klienteli, nawet jeśli firma sugeruje ich otwarcie także dla innych kierowców w przyszłości.

Grupa VW chce do końca 2025 roku utworzyć z partnerami 45 000 punktów szybkiego ładowania na całym świecie. Zarówno firma z Wolfsburga, jak i Mercedes chcą udostępnić sieć wszystkim markom.

Mercedes nie wskazał, ile punktów ładowania powstanie w Niemczech. Wiadomo jednak, że plany firmy ze Stuttgartu to w najlepszym wypadku kropla w morzu, jeśli chodzi o globalne cele ekspansji. Sam niemiecki rząd chce, aby do 2030 roku powstało milion publicznie dostępnych punktów ładowania. Celem jest zatem raczej pozyskanie większej liczby klientów Mercedesa. Zachęcić mają ich takie korzyści jak np. możliwość rezerwacji.

Znacznie większe są sieci ładowania, które koncerny samochodowe zapewniły sobie poprzez współpracę

Jak zaznaczono w Deutsche Welle, znacznie większe są sieci ładowania, które koncerny samochodowe zapewniły sobie poprzez współpracę. Dla kierowców Mercedesa na całym świecie dostępnych jest około miliona punktów ładowania. Sieć Digital Charging Solutions, która powstała z inicjatywy BMW i w którą zaangażowany jest również Mercedes oraz koncern naftowy BP, liczy w Europie oraz Japonii ponad 400 000 punktów.

Mercedes, wraz z między innymi BMW, VW, Fordem i Hyundaiem, prowadzi konsorcjum Ionity, które do tej pory uruchomiło w Niemczech 480 punktów o mocy ładowania do 350 kilowatów.

Paneuropejski producent samochodów Stellantis również rozpoczął budowę swojej sieci szybkiego ładowania we Włoszech w 2021 roku. Oprócz projektu Atlante, który jest ograniczony do Europy Południowej, współpracując z dostawcą TheF Charging zamierza zbudować sieć z ponad 15 000 lokalizacji i dwoma milionami miejsc parkingowych do 2025 roku. Mają one być otwarte dla wszystkich pojazdów elektrycznych, jednak klienci marek Stellantis mogą liczyć na specjalne warunki.