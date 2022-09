Producent aut Jamesa Bonda musi bronić się w sądzie

Szwajcarska firma Nebula Project złożyła w Londynie pozew przeciwko brytyjskiemu producentowi samochodów Aston Martin na kwotę 150 mln funtów.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Jak podaje brytyjski dziennik "Financial Times", Aston Martin zobowiązał się już wcześniej do wypłacenia takich środków byłemu partnerowi – firmie Nebula Project ze Szwajcarii – za zawarcie umowy ubezpieczenia realizacji projektu stworzenia ekskluzywnego hipersamochodu Valkyrie po wprowadzeniu pojazdu do sprzedaży.

Jednak w zeszłym roku Aston Martin rozwiązała kontrakt ze Szwajcarami. Powodem było niezadowolenia ze współpracy. Teraz do kontrataku przystąpili Szwajcarzy.

Zaprojektowany jako samochód wyścigowy w 2016 roku, Valkyrie zanotował duże opóźnienie i pojawił się na rynku pod koniec ubiegłego roku. W grudniu 2021 r. Aston Martin dostarczył, pierwsze dziesięć hipersamochodów.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!