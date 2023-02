Producent samochodów Fiat, Peugeot i Citroen notuje rekordowy zysk

Europejski koncern motoryzacyjny Stellantis, właściciel takich marek samochodowych jak Fiat, Peugeot czy Citroen, zakończył 2023 rok z rekordowym zyskiem netto. Firma zamierza zwiększyć dywidendę i uruchomić wart 1,5 mld euro program wykupu akcji.

Koncern Stellantis poinformował, że jego zysk netto w 2023 roku wzrósł o 26 proc. do 16,78 mld euro w porównaniu do 13,35 mld euro rok wcześniej.

Zysk operacyjny z wyłączeniem czynników jednorazowych wzrósł o 29 proc. do 23,32 mld euro, przychody - o 18 proc. do 179,59 mld euro.

Analitycy ankietowani przez FactSet prognozowali zysk netto Stellaantis na średnio 16,23 mld euro. Konsensus prognozy dla skorygowanego dochodu operacyjnego wyniósł 22,76 mld euro, dla przychodów - 176,19 mld euro.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych Stellantis wzrosła w ubiegłym roku o 41 proc. do 288 000. Grupa posiada obecnie na rynku 23 modele pojazdów elektrycznych, a do końca 2024 roku zamierza zwiększyć tę liczbę do 47.

Stellantis planuje przeznaczyć 4,2 mld euro na wypłatę dywidendy (1,34 euro na akcję), a także odkupić do 1,5 mld euro akcji własnych do końca 2023 roku. Rok wcześniej wypłaty dywidend wyniosły 3,3 mld euro.

Koncern powstał na początku 2021 roku w wyniku fuzji Fiat Chrysler Automobiles NV oraz PSA Group.