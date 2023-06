Lexus rozpoczął budowę sieci stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Pierwszy obiekt otworzono w Tokio. Do 2030 roku ma powstać 100 stacji w całej Japonii. W trakcie ładowania właściciel auta może skorzystać m.in. z usług fryzjera, z kawiarni czy masażu.

Z myślą o użytkownikach elektrycznych lexusów, marka tworzy sieć wyjątkowych stacji szybkiego ładowania, które wyróżniają się najwyższym poziomem obsługi klienta. Pierwszy obiekt otwarto w czerwcu w Tokio w nowoczesnym budynku Tokyo Midtown Hibaya. W podziemnym garażu przygotowano oznaczone stanowiska dla aut Lexusa z szybkimi ładowarkami o mocy 150 kW, które uzupełnią energię w baterii modelu RZ w 30 minut.

Jak podaje komunikat prasowy, wizytę w stacji ładownia Lexusa można zaplanować nawet z 60-dniowym wyprzedzeniem przy pomocy aplikacji na smartfona. Stacja rozpoznaje numery rejestracyjne pojazdu, więc samochód zostanie automatycznie wpuszczony na stanowisko ładowania. Płatność za ładowanie pobierana jest z połączonej z kontem karty, gdy auto opuszcza stację.

Wyróżnikiem stacji szybkiego ładowania Lexusa ma być obsługa klienta zgodna z zasadami japońskiej gościnności Omotenashi. Klienci w trakcie ładowania mogą skorzystać z szeregu usług, by jak najlepiej wykorzystać czas, gdy auto uzupełnia energię. W Tokio przy stacji ładowania przygotowano specjalną strefę z poczęstunkiem i napojami bezalkoholowymi, można skorzystać ze stanowiska do pracy w kawiarni, a także po wcześniejszej rezerwacji udać się do fryzjera, barbera lub masażysty w ramach programu partnerskiego Lexusa.

Kolejny taki obiekt powstaje w Kurizawie. Lexus planuje do 2030 roku otworzyć 100 takich stacji w całej Japonii.