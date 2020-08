Produkcja dla hybryd w wałbrzyskiej Toyocie wraca szybciej niż dla silników spalinowych

Produkcja elementów napędów hybrydowych w polskich fabrykach Toyoty wraca do przedkryzysowych wielkości szybciej niż tradycyjnych napędów. W Wałbrzychu w tym roku produkcja będzie niższa niż w ubiegłym, ale skrzyń do hybryd powstanie więcej.

W ramach inwestycji wynoszącej łącznie dla obu silników 770 milionów złotych powstały całkowicie nowe linie produkcyjne zgodne z architekturą TNGA, w tym linie odlewnicze, sześć linii obróbczych oraz wspólna linia podmontażu i montażu silników. Zautomatyzowane linie w trzyzmianowym systemie pracy mają moce produkcyjne sięgające 312 tys. silników rocznie. Wały korbowe i korbowody do produkcji silnika są dostarczane z kuźni wałbrzyskiej fabryki Toyoty.W przyszłym roku mają rozpocząć pracę dwie linie przekładni hybrydowych 1.5 (pierwsza w kwietniu, druga w październiku), a w roku 2022 ma ruszyć druga linia produkcji silnika 1.5. Każda z linii produkcyjnych przekładni ma mieć zdolność 175 000 sztuk na 3 zmiany.Inwestycje związane z uruchomieniem produkcji elementów hybrydowych układów napędowych dla Yarisa są prowadzone także w Wałbrzychu. Wymaga to rozbudowy hali obróbki i montażu silników oraz hali odlewni.Obecnie trwa budowa nowej hali dla tej linii silnika. Prace budowlane mają się zakończyć w tym roku, a w przyszłym zacznie się instalacja maszyn. Uruchomienie produkcji jest planowane na styczeń 2020 roku.Toyota ma w Wałbrzychu dość duże możliwości rozwoju. Dysponuje terenem o powierzchni ok. 50 ha, a na razie zabudowała połowę tego obszaru.