Produkcja Hondy w Wielkiej Brytanii wstrzymana

Produkcja Hondy w brytyjskiej fabryce w Swindon nie zostanie wznowiona przed końcem tego tygodnia. Koncern przewiduje, że zakład najwcześniej od poniedziałku będzie mógł wrócić do pracy zawieszonej od środy ze względu na niedobory części.

Japoński koncern Honda Motor ogłosił czasowe wstrzymanie produkcji w swoim zakładzie w angielskim mieście Swindon w środę. Powodem tej decyzji było odcięcie jedynej europejskiej fabryki spółki od dostaw wobec zakłóceń łańcucha logistycznego związanych z pandemią i przygotowaniami do bezumownego brexitu. W czwartek firma odniosła się do sprawy.

"Produkcja nie zostanie wznowiona ani dzisiaj, ani w piątek. W perspektywie mamy wznowienie pracy w poniedziałek" - czytamy w komentarzu przekazanym przez spółkę agencji Reutera. Wcześniej Honda deklarowała, że "monitoruje sytuację" i "zamierza wznowić produkcję w zakładzie najszybciej, jak to będzie możliwe".

Jak zauważają brytyjskie media, fabryka Hondy w Swindon nie gromadziła zapasu części, bowiem stawiająca na maksymalizację wydajności strategia firmy zakładała pracę montowni w systemie JIT/JIS (just in time, just in sequence), tzn. uzupełnianie braków wedle bieżących potrzeb i w określonej kolejności.



Tego rodzaju schemat działalności okazał się jednak niemożliwy do utrzymania w obliczu przedłużających się zakłóceń światowego łańcucha dostaw, dodatkowo nasilonych ze względu na wzmożenie zamówień międzynarodowych przed świętami oraz przygotowania przedsiębiorstw z różnych branży do opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku europejskiego, co ma nastąpić z końcem roku.

W zatrudniających ok. 3500 osób zakładach w Swindon powstawało w minionych latach ok. 160 tys. samochodów Honda Civic rocznie. W 2019 r. produkcja fabryki nie przekraczała 110 tys. pojazdów. Jedyna fabryka japońskiego koncernu w Europie przygotowuje się do likwidacji w 2021 r.



Podjęta jeszcze w lutym ubiegłego roku decyzja w tej sprawie miała być reakcją na szersze przemiany w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza potrzebę zwrotu ku elektromobilności. Przedstawiciele Hondy zapewniali, że posunięcie nie było związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.