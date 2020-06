Produkcja w gliwickiej fabryce Opla - na jedną zmianę

Po wznowieniu w tym tygodniu produkcji samochodów, gliwicka fabryka Opla pracuje na jedną zmianę, zamiast dwóch, jak przed rozpoczętym w drugiej połowie marca przestojem. Przedłużony został program dobrowolnych odejść, a część załogi będzie czasowo pracować we francuskiej fabryce Grupy PSA.

Przed kilkoma tygodniami przedstawiciele gliwickiego Opla przedstawili szczegóły wzmacniających bezpieczeństwo zmian wdrożonych w zakładach. M.in. utrzymano pomiar temperatury ciała przed wejściem do zakładu, a ponadto pracownicy mają dwa razy dziennie samodzielnie mierzyć sobie temperaturę w domu, odnotowując to - oraz ewentualne inne objawy chorobowe - w specjalnych arkuszach. Część pracowników będzie przyjeżdżać do pracy już w ubraniach roboczych, by nie korzystać z szatni.Na terenie fabryki obowiązkowe jest noszenie okularów i masek ochronnych oraz zachowanie bezpiecznych odległości między pracownikami, również w strefach odpoczynku. Aby ułatwić utrzymywanie odpowiednich odległości na posadzkach pojawiły się specjalne oznaczenia. Wdrożono też zasadę stale otwartych drzwi (z wyjątkiem przeciwpożarowych), aby wyeliminować konieczność używania klamek. Zlecono częste czyszczenie narzędzi i powierzchni roboczych oraz czas "kwarantanny" dla części dostarczonych do zakładu z zewnątrz.- Praca została zorganizowana w ten sposób, aby między stanowiskami był zachowany odpowiedni odstęp, a tam, gdzie jest to niemożliwe, są montowane przegrody z pleksi. Stanowiska pracy, narzędzia, toalety czy ciągi komunikacyjne są na bieżąco dezynfekowane. Możliwość korzystania z zaplecza socjalnego czy szatni została ograniczona do minimum. Praca w tych nowych realiach jest uciążliwa, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te środki bezpieczeństwa są konieczne - powiedział wiceszef "S" w gliwickim Oplu Franciszek Szymura.18 maja, na kilka tygodni przed gliwicką fabryką samochodów, produkcję wznowiła już należąca do Grupy PSA fabryka silników Opla w Tychach. W gliwickiej fabryce samochodów pracuje ok. 1,9 tys. osób, a w wytwarzającym silniki zakładzie w Tychach - około 600. Zawieszenie produkcji w obu fabrykach w drugiej połowie marca było efektem decyzji władz Grupy PSA, która zdecydowała o wstrzymaniu pracy wszystkich swoich europejskich fabryk w związku z postępującą epidemią koronawirusa.Zawieszenie produkcji w drugiej połowie marca wynikało - jak wówczas informowano - zarówno z konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak i z zakłóceń w dostawach od głównych kooperantów oraz nagłego spadku popytu na międzynarodowych rynkach motoryzacyjnych. Decyzję o czasowym zawieszeniu produkcji w europejskich fabrykach podjęły niemal wszystkie wiodące koncerny motoryzacyjne w Europie.