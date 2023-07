Program budowy stacji ładowania elektryków nie ruszył. Na razie skorzystał tylko Orlen

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” w styczniu 2022 r. Po 1,5 roku nadal niewiele się dzieje. Budżet programu to 870 mln zł.

Dzięki programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.

Orlen jest jedynym przedsiębiorstwem, które może pochwalić się dużą umową z NFOŚiGW na stacje o mocy ponad 150 kW. Do końca 2027 r. ma wybudować 40 stacji ładowania pojazdów elektrycznych za 126 mln zł.

Inne duże podmioty chcące skorzystać z programu i zbudować stacje ładowania narzekają na przedłużające się rozmowy.

W styczniu 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Jak wówczas zapowiadano, dzięki temu programowi – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.

Program wciąż na dobre nie ruszył. Na razie skorzystał tylko Orlen

Po półtora roku od ogłoszenia tego programu niewiele się w nim dzieje.

Jak informował serwis Business Insider, NFOŚiGW, dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 147 mln zł. Z dokumentów wynika, że głównie z małymi firmami wnioskującymi o dofinansowanie niewielkiej bądź dość wolnej infrastruktury, a kwoty dofinansowania jednego wniosku zazwyczaj nie przekraczają 4 mln zł.

W ocenie Business Insider problem jednak w tym, że podmioty liczące na znacznie większe wsparcie oraz planujące budowę hubów o największej mocy, które mają być kołem zamachowym dla ekologicznego transportu, złożyły wnioski - i na tym koniec. Branża skarży się, że choć chętnych nie zabrakło, to ich aplikacje pozostają w zamrażarce. I przyznaje, że zator może budzić niepokój.

- Zgodnie z założeniami program miał być rozstrzygnięty w ciągu sześciu miesięcy, czyli w połowie 2022 r. W praktyce do dziś umowę podpisała tylko jedna firma. Żaden inny duży operator infrastruktury ładowania jej nie zawarł. W naszym przypadku przez wiele miesięcy nie było żadnego kontaktu z funduszem. W lutym podpisaliśmy jeden z protokołów negocjacji, co sprawiało wrażenie, że jesteśmy już blisko finalizacji. Po tym czasie nastała jednak cisza, choć wysyłaliśmy pisma i zapytania. Dopiero dwa dni temu poproszono nas o ponowne uzupełnienie dokumentacji. Oczywiście od razu się tym zajęliśmy – opowiada Business Insiderowi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay, firmy będącej obecnie największym operatorem stacji ładowania w kraju.

Ten przypadek nie jest odosobniony.

- Potwierdzam, że wniosek został złożony przez naszą firmę. Czekamy na jego finalną ocenę, a szczegółami będziemy mogli podzielić się po akceptacji – przyznaje dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzeczniczka BP, innego dużego gracza, który ubiega się o dofinansowanie w programie.

Branża czuje niepokój. Wszyscy czekaj na konkrety

Problem dostrzegają też przedstawiciele całej branży.

- Długo czekaliśmy na stworzenie rozwiązania, które efektywnie wspierałoby rozwój infrastruktury ładowania. Gdy wreszcie się doczekaliśmy stworzenia interesującego mechanizmu, to teraz okazuje się, że powstał jakiś zagadkowy zastój - przyznaje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych (PSPA), cytowany przez Business Insider.

Serwis informuje, że od minionego tygodnia Orlen jest jedynym przedsiębiorstwem, które może pochwalić się dużą umową na stacje o mocy ponad 150 kW. Dzięki temu do końca 2027 r. ma wybudować 40 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w 33 miejscowościach. Jak podaje koncern, łączna wartość inwestycji w 40 ładowarek to 126 mln zł.

Prywatni inwestorzy wciąż czekają. Kiedy przyjdzie ich kolej? Nie wiadomo. A wielu dużych operatorów wiąże z programem duże nadzieje na dalszy rozwój biznesu.

- Fakt, że wiele firm tak długo oczekuje na finalizację umów, może budzić niepokój. Chodzi przecież o bardzo duże plany inwestycyjne i strategie rzutujące na całą działalność danej firmy. Jednocześnie z perspektywy całego rynku potrzebujemy jak najszybszych inwestycji w infrastrukturę – to warunek konieczny do rozwijania zielonego transportu. Zwłaszcza że jako Polska musimy gonić kraje Zachodu, które są w tym zakresie znacznie bardziej zaawansowane. W takiej sytuacji niejasne opóźnienia znacznie utrudniają realizację celów zrównoważonego transportu - ocenia Maciej Mazur.

Nowe wymogi unijne dotyczące stacji ładowania

Parlament Europejski 11 lipca 2023 r. zadecydował, że do 2026 r. co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci drogowej TEN-T zostaną umieszczone stacje ładowania samochodów elektrycznych. Będą miały moc co najmniej 400 kW. Do 2028 roku moc wyjściowa sieci ma wzrosnąć do 600 kW.

Stacje ładowania dla samochodów ciężarowych i autobusów mają znajdować się co 120 km. Punkty te należy zainstalować na połowie głównych dróg europejskich do 2028 roku. W zależności od drogi moc wyjściowa stacji ładowania ma wynosić od 1400 kW do 2800 kW.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą dopilnować, aby do 2031 roku stacje tankowania wodoru wzdłuż bazowej sieci drogowej TEN-T znajdowały się co najmniej co 200 km.

Więcej na temat programu budowy stacji ładowania elektryków pisze Business Insider Polska.