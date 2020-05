Program wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych już blisko

W resorcie klimatu finalizowane są obecnie prace dot. ułatwień w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa - poinformowało w czwartek ministerstwo klimatu.

"W Ministerstwie Klimatu finalizowane są obecnie prace dot. ułatwień w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, jak i wsparcia dla budowy stacji ładowania" - czytamy komunikacie.

Według wiceministra klimatu i pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, od kilku lat na całym świecie można zaobserwować dynamiczny rozwój obszaru związanego z elektromobilnością.

"Rozwój elektromobilności to projekt, którego sukces jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. Wymaga on jednak przede wszystkim wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania" - powiedział, cytowany w komunikacie wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Dodał, że Ministerstwo Klimatu podejmuje liczne działania, mające na celu stworzenie warunków i różnego rodzaju zachęt do jeszcze szybszego rozwoju tego obszaru.

"Obecnie, wspólnie z sektorem, dokonujemy ewaluacji działań związanych z elektromobilnością, zarówno w sferze regulacyjnej, jak i w kwestii finansowego wsparcia jej rozwoju" - zaznaczył.

Jak podkreślił Zyska, trwająca sytuacja epidemiczna skutkuje pewnymi opóźnieniami, gdyż działania rządu skupione są na zwalczaniu negatywnych wpływów epidemii COVID-19 na gospodarkę. "Jednak liczymy, że planowane wsparcie będzie stanowiło pozytywny impuls dla szeroko rozumianego sektora motoryzacji. Zmiana systemu i zasad wsparcia powinna ułatwić realizacje celów w zakresie elektromobilności - zaznaczył.

Resort przypomniał, że ustawa z dnia 12 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma za zadanie stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych w sektorze transportowym w Polsce.

Zdaniem wiceministra ustawa stworzyła podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania gazem ziemnym oraz określiła zasady funkcjonowania tego rynku, w tym pozwoliła na określenie wymagań technicznych dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych - czytamy.

Wiceminister klimatu dodał, że kolejnym działaniem, które planuje resort, jest rozpoczęcie prac nad projektem zmian w tej ustawie, który w dużym stopniu będzie uwzględniać postulaty sektora. "Priorytety, które chcemy zawrzeć w nowelizacji ustawy, zostały przedstawione w marcu przez ministra klimatu Michała Kurtykę, jako +dziesiątka dla elektromobilności+'" - powiedział.

Jak wyjaśnił planowane zmiany będą obejmować m.in. złagodzenie przepisów dotyczących stref czystego powietrza, wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych, zwolnienie pojazdów niskoemisyjnych z opłat drogowych, ułatwienia w zakresie budowy stacji ładowania oraz wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie wynajmu krótkoterminowego wynajmu samochodów (usługa współdzielenia, carsharing).

Dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych mają pochodzić z Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego mają być wypłacane środki, powstał w lipcu 2018 r. Jest on dedykowany niskoemisyjnemu transportowi oraz paliwom alternatywnym. Zasilany jest m.in. z tzw. opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego. FNT na początku 2020 r. dysponował 320 mln zł, na koniec jego stan ma wynosić 380 mln zł, a wydatki na realizację zadań to 313 mln zł.