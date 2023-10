Podczas listopadowych targów mobilności w Japonii - Japan Mobility Show koncern motoryzacyjny Kawasaki zaprezentuje pierwszy na świecie motocykl z napędem hybrydowym. Jak oceniają eksperci, to może być prawdziwy, oczekiwany przełom, dla całej branży.

Motocykl zostanie wyposażony w mały silnik elektryczny, który będzie współdziałać z silnikiem benzynowym. Podczas jazdy z małą prędkością silnik elektryczny przejmie napędzanie. W momencie, gdy potrzeba będzie większej mocy, włączy się automatycznie silnik benzynowy.

Zgodnie z deklaracjami producenta hybrydowy model Ninja 7 ma osiągi porównywalne z silnikami o mocy 650-700 centymetrów sześciennych. Równocześnie jednak zużywa tyle paliwa, co model napędzany silnikiem o mocy 250 centymetrów sześciennych.

Jako dodatkowe rozwiązanie zastosowano znane z samochodów opcje start and stop oraz tryb zwiększania mocy i wykorzystania mocy obu silników przy wyprzedzaniu.

Pewnym problemem może być ograniczenie zasięgu jazdy na jednym tankowaniu, ponieważ pojemność zbiornika na paliwo została zmniejszona w związku z koniecznością wygospodarowania miejsca na dodatkowe baterie.

Chociaż wiadomo, że motocykl to nie tylko środek do szybkiego przemieszczania się, ale także styl życia ważne, iż elektromobilność wkroczyła także do tego działu rynku motoryzacyjnego.

Szczegóły techniczne, a także data wprowadzenia modelu Ninja 7 do masowej sprzedaży, a także jego cena poznany już za kilkadziesiąt dni.