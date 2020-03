Przerwa w produkcji w fabryce Michelin w Olsztynie

Dyrekcja fabryki Michelin w Olsztynie zdecydowała o zatrzymaniu produkcji na około dwa tygodnie. Niektóre linie będą częściowo nadal realizować prace dla kluczowych klientów. Pracować będzie też ciepłownia produkująca energię na potrzeby zakładu i miasta.

Rzeczniczka prasowa Michelin Ewa Konopka poinformowała, że dyrekcja olsztyńskiej fabryki podjęła decyzję o zatrzymaniu produkcji na około dwa tygodnie. Jak wyjaśniła, fabryka zacznie stopniowe ograniczanie produkcji na poszczególnych liniach w czwartek, a proces ten potrwa do 31 marca.

- Niektóre linie produktowe będą częściowo nadal realizować prace dla klientów o kluczowym znaczeniu dla fabryki. Będzie też pracować ciepłownia produkująca energię na potrzeby zakładu i miasta - zaznaczyła.

W komunikacie podkreślono, że priorytetem fabryki Michelin w Olsztynie jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; ważna jest też ochrona miejsc pracy i podejmowanie niezbędnych decyzji biznesowych, mających zapewnić obecne i przyszłe funkcjonowanie fabryki.

Według Konopki działania podejmowane przez olsztyńską fabrykę uwzględniają także dynamicznie zmieniające się potrzeby rynków - w obecnej sytuacji to spadek zapotrzebowania na produkty zakładu.

Jak poinformowała, pracownicy będą mogli podczas przerwy wykorzystywać zaległe urlopy, wolne wynikające z pracy w systemie zmianowym, wolne przestojowe. "Fabryka będzie korzystać ze wszystkich możliwych rozwiązań organizacyjnych, tak by zminimalizować skutki finansowe dla pracowników" - zapewniła.

- Firma będzie monitorować sytuację na bieżąco, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników, a także ochronę miejsc pracy, dzięki utrzymaniu lub jak najszybszym wznowieniu produkcji - podano w komunikacie.

Olsztyńska fabryka Grupy Michelin jest największą fabryką opon w Polsce. Zakład zatrudnia ok. 5 tys. osób i jest największym pracodawcą na Warmii i Mazurach. Michelin produkuje w Olsztynie opony do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz do pojazdów rolniczych, a także formy, kordy i półfabrykaty; ma też Centrum Logistyczne.