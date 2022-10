Przetarg na wodorowe autobusy pod znakiem zapytania. Wodór jest za drogi

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma twardy orzech do zgryzienia. W wodorze widzi przyszłości, ale z debaty na PRECOP27 wynika, że jest na tyle drogi, iż sygnalizuje możliwość rezygnacji z ogłoszenia przetargu na zakup autobusów wodorowych.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wziął udział w debacie „Wodór i gospodarka wodorowa” przeprowadzonej w ramach konferencji PRECOP27, odbywającej się w Katowicach.

- Dwa lata temu kiedy zdecydowaliśmy, że chcemy uruchomić projekt pilotażowy zakupu 20 autobusów wodorowych zwróciliśmy się do NFOŚiGW o dofinansowanie tego zakupu i uzyskaliśmy je na 95 proc. - wyjaśniał Kazimierz Karolczak.

Podał, że od roku Metropolia może ten przetarg ogłosić (,, można powiedzieć ,że jesteśmy gotowi w każdej chwili to zrobić”), a w międzyczasie ceny autobusów spadły na tyle, że możliwy byłby zakup 30 pojazdów.

- Jednak ten przetarg cały czas niestety jest w szufladzie w moim biurku i mam duży problem z tym, żeby go ogłosić - nie krył Kazimierz Karolczak.

Z debaty wynikało, że chodzi o cenę wodoru. Kazimierz Karolczak podał, że dwa lata temu była dyskusja o cenie wodoru na poziomie 8 euro/kg, która może pozwolić myśleć, że projekty autobusów wodorowych będzie można wdrażać. Kilka miesięcy temu Konin „dostał” cenę powyżej 8 euro/kg, a „na dzisiaj propozycja jest kilkadziesiąt procent wyżej niż to, co dostał Konin".

- Może się okazać, że dzisiaj będę w stanie ten projekt schować do szuflady i poczekać na lepszy okres, kiedy miną zawirowania na rynku energii, bo to jest w dużej mierze z tym związane - stwierdził Kazimierz Karolczak, wskazując m.in., że "proponuje się nam wodór, wiążąc jego cenę ze źródłami emisyjnymi, czyli z gazem, z ETS, a kiedy mówimy o zielonym niskoemisyjnym wodorze, takiego powiązania być nie powinno".

- Mam bardzo duży problem, ponieważ to, co z szacowania wynika, niestety spowoduje, że prawdopodobnie będziemy musieli się wycofać z projektu, chociaż jesteśmy jego wielkim orędownikiem. Jednak perspektywy długoterminowe wskazują, że to jest dobry kierunek i cały czas w niego wierzmy - stwierdził Kazimierz Karolak.