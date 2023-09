Przewoźnicy odkładają decyzję o zakupach, ale Wielton sobie radzi

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa Wielton odnotowała wzrost przychodów i wyniku EBITDA, ale spadek zysku. Polska firma utrzymała pozycję czołowego gracza branży naczepowej na większości kluczowych rynków europejskich mimo spowolnienia w sektorze transportowym.

W pierwszej połowie 2023 r. Grupa Wielton, trzeci w Europie producent naczep i przyczep wypracował 1 mld 701,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwiększając jej wartość o 4 proc. rok do roku., przy sprzedaży wolumenowej na poziomie 10 762 sztuk (spadek o 10 proc. rdr.).

Wynik EBITDA wzrósł o 11 proc., do poziomu 108,5 mln zł. Marża EBITDA wzrosła o 0,4 p. proc., do poziomu 6,4 proc. w pierwszej połowie 2023 r.

Zysk netto grupy wyniósł 53,5 mln zł wobec 85,8 mln zł rok wcześniej (-37,7 proc.) Według spółki, to dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym półroczu 2022 r. grupa miała wiele zdarzeń jednorazowych.

- Pomimo trudnego otoczenia rynkowego i wyraźnego spowolnienia w europejskim sektorze transportowym, utrzymaliśmy pozytywny trend na poziomie przychodów ze sprzedaży i wyniku EBITDA. Osiągnęliśmy satysfakcjonującą sprzedaż wolumenową, jednak jesteśmy świadomi, że to czas dalszej koncentracji na kliencie i pozyskiwaniu kontraktów. Jednocześnie zwiększamy dyscyplinę kosztową i redukujemy koszty produkcji, m.in. realizując projekty oszczędnościowe w spółkach grupy. Dobra kondycja finansowa pozwala nam na kontynuację projektów inwestycyjnych, a poziom wydatków dostosowujemy do aktualnej sytuacji rynkowej. Mamy świadomość, że dalszy rozwój pozwoli Grupie Wielton skutecznie reagować na zmiany i ryzyka rynkowe zarówno w kolejnych kwartałach 2023 r., jak i w dłuższej perspektywie - mówi Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton, cytowany w komunikacie.

Najwięcej sprzedaje się naczep uniwersalnych, rośnie sprzedaż zestawów przestrzennych

Spółka zwraca uwagę, że utrzymała zbliżony poziom sprzedaży wolumenowej do pierwszej połowy 2021 r. (10 910 sztuk pojazdów). Największy, wynoszący 48 proc., udział w portfelu sprzedaży miały naczepy uniwersalne. Z kolei najwyższy wzrost sprzedaży, w portfolio grupy, odnotowały zestawy przestrzenne.

- W pierwszej połowie bieżącego roku obserwujemy znaczne schłodzenie popytu na naczepy na większości rynków europejskich. Ze spadkową tendencją rynkową będziemy mieć do czynienia przez najbliższe miesiące. Podobnie jak cała branża, stoimy przed wieloma wyzwaniami, ale jestem przekonany, że dzięki dywersyfikacji rynkowej, szerokiemu portfolio produktowemu i rozbudowanej sieci sprzedaży wypracujemy satysfakcjonujące wyniki. Naszą dużą przewagą konkurencyjną są także synergie produktowe w grupie, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko wprowadzić pojazdy do oferty kolejnych spółek. Z sukcesem wprowadziliśmy rozwiązania Guillén do oferty brytyjskiego Lawrence David, a obecnie wdrażamy produkty Wieltonu do portfolio hiszpańskiego Guillén. Efekt synergii sukcesywnie rozszerzamy o kolejne produkty i spółki, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku - dodaje Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Grupa Wielton na rynkach europejskich i w Polsce

Zdecydowana większość kluczowych spółek grupy utrzymała pozycję wiodących graczy rynkowych