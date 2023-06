Przez nowe prawo mogą podrożeć samochody używane

Mimo protestów rynku rząd PiS, za zgodą opozycji, wprowadza rewolucję na rynku aut używanych. Zamiast złożyć za darmo i w 10 minut zawiadomienie o nabyciu auta, kupujący będą musieli je zarejestrować. To może utrudnić życie komisom i każdemu, kto kupuje pojazd z drugiej ręki.

- W wyniku wprowadzonych zmian osoby, które nabywają pojazd, zamiast składać bezpłatne zawiadomienie o nabyciu przez internet w ciągu 10 minut, będą musiały dwukrotnie udać się do wydziału komunikacji. Po pierwsze, aby zarejestrować pojazd, a po drugie, aby odebrać tablice rejestracyjne - podaje serwis Business Insider Polska.

Cały proces będzie wymagał kilku godzin, ponadto koszt rejestracji wynosi od 67,50 zł do 161,50 zł.

To rewolucyjna zmiana zarówno dla firm zajmujących się handlem pojazdami, jak i dla zwykłych nabywców, np. samochodów, przyczep czy motorowerów. Indywidualni nabywcy na rejestrację będą mieć 30 dni, profesjonalni sprzedawcy — 90 dni.

Jak podaje Business Insider, za niewypełnienie tego obowiązku, a także nieuzupełnienie we wskazanym terminie braków we wniosku, będzie groziła już wyższa kara. Obecnie dla profesjonalistów wynosi 1000 zł, a będzie 2000 zł. Dla Kowalskiego z 250 zł wzrośnie do 500 zł.

Dla osób, które co pięć lat zmieniają jedno używane auto na drugie, ten przepis może nie brzmi źle, ale dla firm zajmujących się handlem pojazdami będzie bardzo uciążliwy.

- Dla właścicieli większych firm zajmujących się obrotem samochodami oznacza to konieczność niemal codziennego odwiedzania wydziału komunikacji - wyjaśnia Maciej Szymajda, prezes Stowarzyszenia Komisów w komentarzu dla portalu Business Insider Polska.

- Wydziały często ograniczają liczbę spraw, które można załatwić jednorazowo do jednej lub dwóch. Dla firm to będą dodatkowe koszty, które wpłyną na ceny pojazdów - podkreśla Szymajda.

Jego zdaniem, zamiana obowiązku zgłoszenia na obowiązek rejestracji spowoduje wzrost cen od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. Przykładowo, w województwie warmińsko-mazurskim najbardziej poszukiwane są auta w cenie od 5 do 15 tys. zł. W przypadku samochodów za 5 tys. zł mówimy o wzroście ceny o 20 proc. z powodu jednej zmiany przepisu - podkreśla Szymajda.

Co roku w Polsce odnotowywanych jest ok. 2 mln transakcji na rynku aut używanych.