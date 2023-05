Przez wzrost cen samochodów grozi nam wykluczenie transportowe

Jeśli będziemy w stanie zapewnić tanią, zieloną energię, to produkcja samochodów w Polsce się nie załamie - uważa prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Jakub Faryś.

1/3 nowo rejestrowanych aut Polsce to samochody nowe. Pozostała część to ok. 1 mln samochodów używanych, z czego ok. połowę stanowią pojazdy starsze niż 10-letnie.

Podstawowym wyzwaniem dla produkcji samochodów elektrycznych w Polsce będzie dostęp do taniej energii.

W rozmowie z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, która odbyła się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, także o zagrożeniu wykluczeniem transportowym w Polsce.

1/3 rynku motoryzacyjnego w Polsce (chodzi o pojazdy pierwszy raz rejestrowane) to są samochody nowe. Około 1 mln stanowią samochody używane, z których ok. połowa to są pojazdy ponad 10-letnie. Średnia cena tych używanych samochodów wynosi obecnie ok. 30 tys. złotych. To, jak wskazuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, istotna, wynikająca z dochodów i siły nabywczej, różnica między Polską a bogatymi krajami zachodniej Europy.

Wprowadzenie w UE zakazu rejestracji samochodów spalinowych będzie wyzwaniem dla rynku, ale produkcja powinna mu sprostać

Zmiany, które niesie za sobą wspierany regulacyjnie trend elektromobilności, będą źródłem wyzwań dla rynku motoryzacyjnego w Polsce. W zamożnych społeczeństwach Niemiec czy Holandii wzrost cen samochodów nie spowoduje specjalnych zmian na rynku konsumentów. W przypadku Polski, w szczególności na terenach wiejskich, gdzie nie istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura transportu publicznego, brak dostępu do tanich samochodów z drugiej ręki, przy niedowładzie publicznej komunikacji, może prowadzić do wykluczenia transportowego.

To problem społeczny. Polska branża motoryzacyjna powinna nadążyć za zmianami.

- Jedynym wyzwaniem przy produkcji samochodów elektrycznych w Polsce jest dostęp do taniej energii. W przypadku jej zbyt wysokich cen inwestorzy mogą się wycofywać z polskiego rynku - uważa Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Infrastruktura dla elektrycznej motoryzacji, a właściwie jej brak, to poważny problem dla całej branży

Po raz pierwszy branża motoryzacyjna, na skutek decyzji politycznych dotyczących elektromobilności, musi zaangażować się w kampanię rozwoju infrastruktury zarówno wodorowej, jak i elektrycznej do ładowania samochodów. Dotychczas kwestie związane z paliwami tradycyjnymi nie stanowiły przedmiotu zainteresowania producentów samochodów.

Tymczasem rozwój produkcji samochodów elektrycznych będzie ściśle związany z rozbudową infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych i wodorowych. Bez gęstej sieci stacji ładowania ten sektor gospodarki związany z produkcją samochodów elektrycznych nie będzie mógł się rozwijać.