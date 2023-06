Przybywa chińskich aut w Polsce, są tańsze i łatwiej dostępne

M.in. Maxus, Seres czy Skywell - chińskie auta budzą mieszane uczucia, podobnie jak elektromobilność. Jak jednak uważają dealerzy, oba trendy są nieuniknione i konsumenci nie powinni się ich obawiać, a raczej starać lepiej poznać.

Już teraz istnieje sieć dealerów, którzy oferują samochody chińskich marek, m.in. Maxus, Seres czy Skywell. Należą do nich Plichta Electric oraz Auto-Gazda, jedni z największych dealerów samochodowych w kraju.

- Ocenianie samochodu tylko przez pryzmat kraju, z jakiego pochodzi, wynika z braku wiedzy - mówi Dominik Matusik, dyrektor Plichta Electric, wskazując, że konieczna jest zmiana sposobu myślenia o samochodzie i przestanie traktowania go jako sposobu na zamanifestowanie statusu społecznego.

Z kolei według Dariusza Sokoła, specjalisty ds. sprzedaży biznesowej oraz postępowań przetargowych w Maxus-Katowice (Auto-Gazda) kluczowe jest zbudowanie dobrego wizerunku aut z Chin. Bez tego ich popularność i sprzedaż w Polsce nie wzrośnie.

Produkty pochodzące z Chin dostępne są w niemal każdej branży, obejmując zabawki, elektronikę oraz samochody. Ta ostatnia kategoria produktów budzi coraz większe zainteresowanie, ale i obawy, że wkrótce Europa zostanie zalana niskiej jakości, nieatrakcyjnymi samochodami z tego kraju.

Czy jednak faktycznie powinniśmy się obawiać, a także czy chińskie marki budzą jakiekolwiek zainteresowanie na polskim rynku?

Patrząc na nasze ulice, nie wydaje się. Dominują samochody europejskie oraz azjatyckie, głównie pochodzące z Japonii i Korei. Natomiast chińskie samochody, jeśli już się pojawiają, są egzotycznym widokiem.

To jednak może się wkrótce zmienić, bo kolejne firmy zapowiadają wprowadzenie nowych marek z Państwa Środka na polski rynek.

W zeszłym roku litewska spółka Busnex ogłosiła listę punktów dealerskich, w których można nabyć samochody marek Seres oraz Yutong, których jest autoryzowanym przedstawicielem. Wkrótce dołączy do nich spółka Omoda Polska, która planuje wprowadzenie swoich pierwszych modeli do sprzedaży jeszcze w III kwartale tego roku. Proces budowy sieci sprzedaży Omoda Polska jest już zaawansowany, a siedziba główna spółki będzie mieścić się w Warszawie.

Już teraz firmy takie jak Plichta Electric czy Auto-Gazda oferują elektryczne samochody osobowe i dostawcze marek chińskich, takich jak Maxus, Seres czy Skywell.

Sieć dealerska, choć na razie skromna, już istnieje. Samochód można kupić oficjalnie w Polsce



Jak mówi WNP.PL Dariusz Sokoła, specjalista ds. sprzedaży biznesowej oraz postępowań przetargowych w Auto-Gazda, ten jeden z największych dealerów samochodowych w kraju wybrał chińskie marki z dwóch powodów.

- Po pierwsze, z braku dostępności części motoryzacyjnych, co spowodowało problemy w produkcji głównie europejskich i japońskich marek samochodów, zwłaszcza w ostatnim roku. Po drugie, szukaliśmy rozwiązań w postaci importerów i producentów, którzy są w stanie dostarczyć samochody szybciej, zarówno pod względem czasu oczekiwania na zamówienie, jak i posiadania ich na stanie - mówi nam Dariusz Sokoła.

Również firma Plichta Electric, która w ubiegłym roku rozszerzyła działalność o segment elektromobilności, wybrała chińskie marki w obliczu wyzwań, jakie postawiła przed branżą motoryzacyjną pandemia.

- Naszym celem jest zaoferowanie klientom na naszym rynku chińskiej motoryzacji już dziś, dlatego na tę chwilę jesteśmy przedstawicielem trzech marek pochodzących z Chin - Maxus, Skywell oraz Seres, włączając w to zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze. Jednak to te ostatnie będą dopiero rozwijać się w Polsce w najbliższej przyszłości - wyjaśnia Dominik Matusik, dyrektor Plichta Electric.

Jak dodaje, firma chce być gotowa na moment, w którym Polacy zaczną decydować się na zakup samochodów elektrycznych. Celem, poza sprzedażą aut chińskich, jest także edukowanie klientów na ich temat.

- Właśnie zakończyliśmy trzydniowy cykl szkoleń dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej, które przygotowaliśmy wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Pożary aut elektrycznych to temat, wokół którego ostatnio jest zła prasa. W trakcie szkolenia szczegółowo opowiedzieliśmy o postępowaniu w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem samochodów elektrycznych - mówi Matusik..

Edukacja na temat elektromobilności to także cel Auto-Gazdy. Jak zauważa Dariusz Sokoła, klient, który miał już do czynienia z autem elektrycznym jest łatwy do rozpoznania - ma już wyrobione pewne nawyki, które są pomocne, jeśli chodzi o samochody o takim napędzie.

- Nie ukrywam, że przed przekazaniem klientowi samochodu elektrycznego, przeprowadzam z nim krótkie szkolenie trwające około pół godziny. W czasie tego szkolenia kierowcy mają okazję przetestować samochód i omówić podstawowe elementy, na które warto zwrócić uwagę, aby nie skrócić zasięgu samochodu - dodaje Sokoła.

Polscy kierowcy coraz bardziej interesują się chińskimi elektrykami

Na polskich drogach aut z Chin nie widać w zasadzie wcale. Jak, jednak przekonują rozmówcy WNP.pl, zainteresowanie takimi produktami po stronie klientów jest. Problemem i jednocześnie wyzwaniem, jakie wskazuje Dariusz Sokoła jest niska rozpoznawalność chińskich marek w naszym kraju. A to przekłada się bezpośrednio na ilość kontaktów klientów z salonem. Dla porównania, w przypadku marki europejskiej, obecnej już na rynku, ilość zapytań waha się od 4 do 10 dziennie.

- Jako dealer, główny nacisk kładziemy teraz na działania marketingowe w celu zwiększenia świadomości o marce Maxus. Od początku tego roku zainteresowanie klientów przekłada się na ok. 2-3 kontakty dziennie, są to zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi - mówi Sokoła.

Jak wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, na ponad 123 tys. zarejestrowanych w I kw. tego roku samochodów, 9448 z nich zaliczono do kategorii “Pozostałe”. To pozwala sądzić, że auta chińskich marek mieszczą się właśnie w tej kategorii, jednak ze względu na obowiązującą tajemnicę handlową, rozmówcy nie mogli wskazać konkretnej liczby sprzedanych modeli.

- Mogę tylko powiedzieć, że na naszym rynku (śląskim - przyp. autora) obecnie mamy kilkanaście sztuk samochodów. Sądzę, że w skali całej Polski może to być obecnie kilkadziesiąt sztuk. To nie jest może jeszcze wynik satysfakcjonujący, ale jest dobrym początkiem - mówi Dariusz Sokoła, specjalista ds. sprzedaży biznesowej oraz postępowań przetargowych w Maxus-Katowice.

Chińskie znaczy gorsze i tandetne? Nie w przypadku aut

Na popularność tych aut może mieć wpływ powszechna i ciągle obowiązująca opinia, że chińskie produkty są tandetne i źle wykonane. Jak jednak zaznacza zarówno Dominik Matusik jak i Dariusz Sokoła, wrażenia klientów po kontakcie z oferowanymi autami są odmienne.

- Uważam, że te auta w niczym nie odstają od europejskich marek, a w niektórych kwestiach są nawet od nich lepsze. Przykładem jest tu - niezwykle ważna w kontekście elektromobilności - wydajność silnika i baterii, co przekłada się bezpośrednio na zasięg mówi Dominik Matusik. - Prawda jest taka, że wchodząc w merytoryczną rozmowę z klientem, często okazuje się, że jego ubranie, jego telefon, jego sprzęt RTV AGD jest produkcji chińskiej i jest naprawdę dobrej jakości.

Jak podkreśla, nie zgadza się z podejściem „chińczyk jest zły”, „chińczyk jest słabej jakości”, a sami klienci, porównując samochody, które oferuje Plichta Electric, zwracali uwagę, że nie odbiegają one jakościowo od uznanych marek europejskich.

- Ocenianie samochodu tylko przez pryzmat kraju, z jakiego pochodzi, wynika z braku wiedzy. Powodem jest to, że w Polsce nie ma wielu miejsc, gdzie można wejść do salonu, porozmawiać z kimś, kto zaprezentuje takie samochody, które nie są powszechnie znane i dostępne w naszym kraju. To też czyni nas wyjątkowymi i dlatego uważamy, że nasz projekt jak najbardziej ma szansę powodzenia - dodaje Matusik.

Jak podkreśla Dariusz Sokoła z Auto-Gazdy, nie da się zbudować wizerunku marki, jeśli klienci nie będą mieli styczności z produktem.

- Gdy klient ma okazję zapoznać się z samochodem, wykonać jazdę testową, to reakcja jest bardzo pozytywna, zarówno jeśli chodzi o wyposażenie, jakość jak i zasięg, który jest bardzo zbliżony do tego, który deklaruje producent - wskazuje Sokoła.

Wielka bitwa na cenę na rynku samochodów europejskich

Wpływ na sprzedaż elektryków ma także bez wątpienia cena, która pozostaje na wysokim poziomie, nawet biorąc pod uwagę fakt, że tradycyjne auta spalinowe w ostatnich latach bardzo podrożały.

- Ceny aut elektrycznych obecnych na rynku są w mojej ocenie na dziś jeszcze trochę za wysokie. Widać tutaj agresywne ruchy marki Tesla, która już parę razy z rzędu obniżyła ceny swoich modeli. To trochę pobudza do takich zachowań inne firmy, więc mam nadzieję i liczę na to, że te ceny spadną - mówi Dominik Matusik.

Jak wskazuje Dariusz Sokoła, w przypadku porównywania tych samych segmentów aut, różnice na korzyść pojazdów z Chin, a konkretnie oferowanej przez Auto-Gazda marki Maxus, to kwoty rzędu od 30 do 70 tys. zł w porównaniu do europejskich odpowiedników.

- Już różnica 30 tys. zł daje konkurencyjną przewagę. Samochody w danym segmencie są równie dobrze lub nawet lepiej wyposażone niż europejskie odpowiedniki. To daje nam dodatkową przewagę związaną z wyposażeniem i dodatkowymi opcjami, które w przypadku marek europejskich klient musiałby dodatkowo opłacić.

Jak dodaje Dominik Matusik, niewygórowany poziom cen gwarantuje możliwość podjęcia rozmowy nie tylko z klientami zamożnymi czy przedsiębiorstwami. W jego ocenie, różnica w cenie między autami chińskimi a europejskimi może wynikać z różnych czynników, ale mówiąc wprost, chcąc wejść z produktem, który nie jest znany na rynku, czymś te marki muszą się wyróżnić i może to być np. cena.

- Patrząc na historię rynku motoryzacyjnego w Polsce, to były już takie momenty, w których egzotyczne marki wchodziły na rynek i wcale nie musiały oferować klientom wiele. Wystarczyło tylko, że były konsekwentne. Najlepszym przykładem będą tu Hyundai i Kia, które w latach dwutysięcznych zaczynały ekspansję na polskim rynku i mocno odstawały jakością od tego, co oferowali wtedy europejscy producenci, ale dziś są w zupełnie innym miejscu - mówi Matusik. - Z samochodami chińskimi jest podobnie, a warto też zauważyć, że chińskie czy koreańskie marki nie ucierpiały aż tak przez pandemię, zaburzenia łańcucha dostaw, wzrosty cen, inflację, dostępność samochodów. Te rzeczy tak naprawdę odwróciły wszystko do góry nogami i dlatego myślę, że to dobry moment na to, żeby wejść na rynek z nowościami, z czymś innym, bo ludzie szukają świeżych propozycji - zauważa dyrektor Plichta Electric.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że w Polsce samochód nadal ma duże znaczenie i jest wyznacznikiem statusu społecznego. - Dopóki to się nie zmieni, sprzedaż chińskich pojazdów wciąż będzie wyzwaniem. Jednak jeśli podejdziemy do tego tematu z perspektywy czysto funkcyjnej i praktycznej, okaże się, że auta z Chin w niczym nie odbiegają jakością od tych europejskich, koreańskich czy japońskich - ocenia Matusiak.

Dariusz Sokoła wskazuje trzy kluczowe elementy, które są niezwykle istotne w przypadku chińskich samochodów: cena, konkurencyjna jakość i wyposażenie oraz, co szczególnie ważne w obecnych czasach, dostępność samochodów.

- Posiadamy zapas samochodów na stanie, co jest korzystne dla klientów. Po podjęciu decyzji o zakupie, samochód może być dostarczony w ciągu 10 dni roboczych, ponieważ importer zapewnił stock samochodów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W najgorszym wypadku, czas oczekiwania na auto wyniesie ok. miesiąca - podkreśla Sokoła.

Jak dodaje, nie bez znaczenia jest fakt, że aktualnie sieć dealerska chińskich aut to 21 punktów. Dla klienta ma to być sygnał, że pojawienie się takich aut na rynku nie jest sezonowe i zaraz zniknie.

Przy wyborze elektryka nie bez znaczenia jest też, w ocenie Matusika, dopłata w wysokości do 27 tys. zł z programu "Mój Elektryk", a także koszty ładowania, które są znacznie niższe niż koszty tankowania.

- Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z darmowych parkingów oraz buspasów. To tylko niektóre argumenty za wyborem samochodu elektrycznego, którymi możemy posłużyć się w rozmowie z klientami - dodaje Dominik Matusik. - Jednakże trzeba zauważyć, że ludzie nie są do końca świadomi tych korzyści. Dlatego jako sprzedawcy musimy teraz wykonać pracę polegającą na promowaniu elektromobilności, aby jak najwięcej osób zdecydowało się na zakup samochodu elektrycznego. Elektromobilność to trend, który już się nie odwróci.

Popularność elektryków rośnie, przybywa ich na ulicach, jednak wciąż stanowią niewielki odsetek wszystkich aut w Polsce

Polska jest 6. rynkiem sprzedaży samochodów w Europie, ale 28. rynkiem sprzedaży samochodów elektrycznych. Ich udział w porównaniu do konwencjonalnych aut spalinowych jest niewielki, na poziomie ok. 3 proc. Kraje takie jak Rumunia, Estonia czy Słowacja mają ten wskaźnik na poziomie od 6 do 9 proc.

- Polacy potrzebują zachęt finansowych, aby podjąć nowe działania. Wprowadzenie dopłat do aut elektrycznych jest praktykowane na całym świecie od wielu lat, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia liczby takich pojazdów na norweskich drogach. W przypadku Polski, gdyby ceny samochodów elektrycznych były porównywalne z cenami samochodów spalinowych, z pewnością zwiększyłoby to ich popularność w naszym kraju - mówi nasz rozmówca.

Warto podkreślić, że wiele osób wciąż utożsamia samochody elektryczne z ograniczonym zasięgiem i brakiem odpowiedniej infrastruktury do ładowania.

- Jednakże istnieje kluczowa różnica - kupując samochód spalinowy, klient często pyta o zużycie paliwa, a nie o zasięg. Tymczasem samochody spalinowe także mają mniejszy zasięg w zimie, jednak nikt nie zastanawia się nad tym w takim samym stopniu. Podobnie jest z samochodami elektrycznymi - nieznajomość budzi niepotrzebne obawy - ocenia Matusik.

Z jednej strony tak, ale z drugiej jednak ten spalinowy samochód można łatwiej zatankować i ruszyć w dalszą podróż. Na każdym kroku są stacje benzynowe, a sieć punktów, gdzie można naładować samochód elektryczny, jest skromna. Weźmy też pod uwagę sytuację, gdy ktoś nie mieszka w domu jednorodzinnym, tylko w bloku, to jednak też jest pewne utrudnienie.

- Zgodnie z rzeczywistością infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych w Polsce nadal wymaga rozwoju, aby umożliwić bezpieczne i komfortowe podróżowanie bez konieczności planowania trasy. Jednak nie zgadzam się z tezą, że życie w bloku stanowi szczególną przeszkodę w korzystaniu z elektrycznego pojazdu - podkreśla Matusik.

Jak zauważa, samochód elektryczny zaspokaja potrzeby większości użytkowników, ponieważ przeciętny kierowca pokonuje dziennie 30-50 km, a nawet najmniejszy oferowany przez Plichta Electric chiński samochód elektryczny ma zasięg 300 km.

- Co więcej, w ciągu tygodnia kierowca na pewno musi gdzieś pojechać, np. na zakupy, podczas których może naładować baterię do pełna lub ją uzupełnić, wydłużając tym samym zasięg jazdy - dodaje. - Podobne obserwacje odnoszą się do samochodów dostawczych z napędem elektrycznym. W zeszłym roku zarejestrowano 1200 takich pojazdów, a już dziś ich liczba przekroczyła tę wartość. Teraz mówimy o samochodach, które faktycznie mogą służyć firmom, spełniając ich potrzeby. W przeszłości były to wyłącznie zakupy testowe lub służące budowaniu wizerunku.

Zasięg samochodów elektrycznych zawsze budzi pewne wątpliwości. Co innego bowiem stanowią testy i wyniki osiągane w laboratorium, a co innego użytkowanie przez właściciela, zwłaszcza jeśli ten wcześniej nie jeździł elektrykiem

- Po zarejestrowaniu samochodów demonstracyjnych i pierwszych testach zauważamy, że deklarowane przez Maxusa zasięgi są bardzo zbliżone do rzeczywistości. W zależności od modelu, samochody osobowe osiągają zasięg około 350 km w trybie mieszanym i ponad 450 km w trybie miejskim, a dostawcze mają zasięg mieszany od 200 do 340 km - wskazuje Sokoła.

Czy w salonach pojawi się więcej marek i modeli z Chin? Wiele wskazuje na to, że tak

Już obecne zainteresowanie chińskimi samochodami skłania dealerów do przynajmniej rozważenia możliwości powiększenia oferty w przyszłości.

- Bardzo mocno myślimy nad tym, co możemy jeszcze mieć w swojej ofercie. Są takie marki chińskie, które zdecydowanie są bliższe tym europejskim, ich designowi, a wiemy, że to jest ważne dla części potencjalnych nabywców. Niektóre z tych marek nie są jeszcze gotowe na to, żeby wejść na polski rynek - mówi dyrektor Plichta Electric.

Jego firma rozważa zaoferowanie kolejnych modeli, np. spod szyldu BYD, Xpeng czy Hongqi, czyli takich marek, które są w jego ocenie pożądane i na które klienci w Polsce czekają. Konkurencja w postaci Auto-Gazdy do tematu podchodzi w nieco bardziej ostrożny sposób.

- W przyszłości istnieje możliwość rozbudowy naszej oferty, jednak ostateczne decyzje strategiczne należą do zarządu i właściciela spółki. Naszym głównym celem na chwilę obecną jest maksymalizacja sprzedaży i promocja marki na polskim rynku, zwłaszcza na rynku śląskim. Chcemy, aby nasze samochody sprzedawały się coraz lepiej i żebyśmy codziennie otrzymywali jak najwięcej telefonów i kontaktów od zainteresowanych klientów odwiedzających nasz salon - ocenia Dariusz Sokoła.

Przyszłość motoryzacji jest elektryczna i nie ma od tego ucieczki. Ceny aut muszą pójść w dół

Nie tylko rosnące zainteresowanie elektrykami skłania firmy do zwiększania ilości oferowanych elektryków.

- W przypadku naszej grupy, dodatkowym czynnikiem było wprowadzenie w Polsce ustawy, zobowiązującej samorządy i rząd do posiadania określonego procentu floty pojazdów bezemisyjnych - wskazuje Dariusz Sokoła z Auto-Gazda.

Również niedawna decyzja Parlamentu Europejskiego dotycząca zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r. może przełożyć się na rynek elektrycznych aut w Polsce.

Motoryzacja niebawem przejdzie zmianę jeśli chodzi o technologię baterii. Producenci przejdą z elektrolitu ciekłego na stały, co pozwoli na większą wydajność przy niższej masie pojazdów. To z kolei może sprawić, że odejście od aut spalinowych nie będzie tak odczuwalne.

Jednak nasi rozmówcy zwracają uwagę, że zakup samochodu elektrycznego może przynieść komfort i oszczędności ekonomiczne, ale nie będzie to dobry zakup dla każdej osoby lub firmy. Jak podkreśla, przy dokonywaniu zakupu ważne jest, aby każdy potencjalny nabywca miał świadomość plusów i minusów posiadania auta elektrycznego.