Przybywa elektryków - w salonach i na drogach. Wybór jest coraz trudniejszy

Samochody elektryczne coraz mocniej rozpychają się na rynku, także polskim. Od ubiegłego roku ich sprzedaż i liczba dostępnych modeli znacznie wzrosły. Dziś mamy już do wyboru ponad pół setki aut w cenach od 78 tysięcy do pół miliona złotych. Do większości można otrzymać dopłatę.

200 mln plus. Będzie dogrywka

Wybór elektrycznych modeli coraz większy

Większość – ponad 100 000 złotych

W poszukiwaniu zasięgu

Firmy nie chwalą się realnym zasięgiem, lecz teoretycznym

W mieście elektryk zużywa więcej

Warto poszukać symulacji zasięgu

W elektrycznych można już trochę powybrzydzać

Fundusz zapowiedział jednak dogrywkę.- NFOŚiGW zdecydował się podnieść budżet programu „Mój Elektryk” o dodatkowe 200 mln zł. Ponadto, już w październiku ruszy nabór dla przedsiębiorców i innych podmiotów instytucjonalnych kupujących samochody elektryczne za gotówkę lub na kredyt. Co więcej, w ciągu najbliższych tygodni powinno nastąpić uruchomienie dedykowanego systemu wsparcia w obszarze infrastrukturalnym - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że początkowy budżet programu ma wzrosnąć do 2 mld złotych, z czego dla nabywców indywidualnych ma być 300 mln zł, a dla firm i instytucji 1,6 mld złotych.W zakresie wsparcia rozwoju elektromobilności program „Mój elektryk” jest kompletnym niewypałem. Za niska dopłata, zbyt wysoka maksymalna cena auta sprawiają, że zamiast wesprzeć tych, których inaczej nie byłoby stać na elektryka, dofinansowuje tych, którzy i tak mają na te samochody środki. Ale program na pewno osiągnie sukces, jeśli ocenić to po wykorzystaniu środków. Kto by nie chciał dostać kilkunastu tysięcy złotych dopłaty?A trzeba przyznać, że w tym roku "elektrycznych zabawek" jest na rynku znacznie więcej niż w ubiegłym. W najbliższych latach ma nas czekać istny wysyp samochodów elektrycznych i zelektryfikowanych. Sprzedaż aut elektrycznych bije rekordy. W pierwszych 9 miesiącach roku Volkswagen zwiększył sprzedaż aut BEV o 138 proc., dochodząc do 293 100 sztuk. W Europie sprzedaż w tym okresie sięgnęła 209 800 aut tej grupy, a to wzrost o 120,3 proc.To w zasadzie niemal tyle samo, ile wszystkie koncerny sprzedały elektrycznych aut w Europie w drugim kwartale roku. Było ich 210 298, co stanowi wzrost o 231,6 proc., przy czym w Niemczech i Hiszpanii dynamika wzrostu przekroczyła w tym okresie 350 proc.Takie wzrosty wynikają m.in. z szybkiego powiększania się portfolio dostępnych na rynku elektrycznych aut. Jak widać w naszej tabeli, na naszym rynku jest ich już ponad pół setki. Widać też, że powoli zmniejszają się luki cenowe między samochodami elektrycznymi a odpowiadającymi im samochodami spalinowymi. Wciąż jednak różnica jest spora.Poniżej 100 000 złotych możemy kupić ledwie 4 modele samochodów BEV, to głównie miejskie maluchy. Absolutnym rekordzistą jest Dacia Spring z ceną 77 900 złotych. Pozostałym trzem modelom niewiele brakuje do 100 000 złotych.Do Polski weszła najpierw wersja carsharingowa Dacii Spring, a auta dla klientów indywidualnych mają się pojawić w listopadzie. Kiedy pytałem o ten samochód w salonie Dacii, usłyszałem, że na razie nie ma już „miejsc produkcyjnych”, co oznacza, że w praktyce można dostać auto dopiero w przyszłym roku.W granicach do 150 000 złotych można już kupić 13 modeli, głównie segmentu B. Kompaktowymi wyjątkami są Nissan Leaf i Citroen ë-C4.Kolejne 50 000 złotych i kolejnych 15 modeli różnej wielkości – od maluchów, takich jak BMW i3 czy Honda E, przez auta kompaktowe, po vany Opla.W cenach powyżej 200 000 mamy 20 modeli, przy czym ceny najdroższych sięgają niemal pół miliona złotych.Po podniesieniu wysokości ceny minimalnej aut kwalifikujących się do dopłaty liczba takich modeli skoczyła do 38 i w zasadzie poza ten przedział wystają tylko niektóre samochody segmentu premium i luksusowe limuzyny oraz SUV.Myśląc o samochodzie elektrycznym, zwykle mamy w głowie jego zasięg, bo brak prądu to coś, czego boimy się najbardziej. Zasięgi samochodów elektrycznych są dużo mniejsze niż samochodów spalinowych, a i w razie wyczerpania się paliwa przed dotarciem do punktu ładowania nie można liczyć na to, że kolega czy taksówkarz przywiezie nam kanisterek paliwa.W tym wypadku jednak cena to także wynik zamontowania większych zestawów bateryjnych, bo to zwykle najdroższy element auta. W grupie aut poniżej 100 000 zł zasięgi to 130-230 km. Wyżej już nie ma reguły – nowy Hyundai Kona ma 484 km, a droższy od niego, ale przy tym większy i cięższy Huyndai Ioniq 5 tylko 360 km.W przypadku kluczowego parametru, jakim jest zasięg, nie można poprzestać na pierwszej informacji, którą chwali się producent, bo to zwykle maksymalny możliwy zasięg. To jak fabryczne dane dotyczące spalania w autach spalinowych – niby sprawdzone, a w praktyce nierealne.Często też pierwsza informacja dotyczy wersji, która ma największy zestaw akumulatorów, a nie tej, która ma podstawową cenę, choć często te dwie liczby są stawiane obok siebie, jakby dotyczyły jednego samochodu.W wypadku Nissana Leaf firma oferuje dwie wersje akumulatorów, o pojemności 40 kWh i 62 kWh. Zależnie od rodzaju silnika i wyposażenia, a więc także masy, maksymalny zasięg w cyklu mieszanym to 270-385 km, a w cyklu miejskim 389-528 km.Wspomniany wyżej Ioniq 5 też może mieć dwie wersje – 58 kWh i 72,6 kWh, a zasięgi od 360 km do 686 km – zależnie od wielkości akumulatora i cyklu pomiarowego. Za najtańszy model z mniejszym zestawem trzeba zapłacić 189 900 złotych, a z większym już 203 900 złotych, przy tym samym poziomie wyposażenia.Dostawczy Nissan E-NV200 ma przejechać w cyklu mieszanym do 200 km, ale w mieście już do 301 km.W przypadku dostawczego Mastera E-Tech Renault jako zasięg WLTP podaje w tabelkach do 165 km dla najcięższej wersji, ale opisując samochód, pisze o „120 km rzeczywistego zasięgu”, by nieco niżej wyjaśnić, że chodzi o więcej niż… 80 km, ale z uwzględnieniem trudnych warunków jazdy, na co składa się w tym wypadku jazda przy dużym obciążeniu ładunkiem, w warunkach zimowych i do tego w centrum miasta z częstymi postojami . Podobnie jak w przypadku aut spalinowych, rozpędzenie stojącego auta wymaga większej ilości energii.Na stronach niektórych producentów można znaleźć symulacje, w których wprowadzając parametry jazdy, obciążenia czy warunków zewnętrznych (temperatura powietrza też się przecież liczy) można dokładniej sprawdzić teoretyczne zasięgi wybieranego auta.Czytaj także: W ciągu 5 lat Stellantis wyda 30 mld euro na elektryfikację Kolejna rzecz mająca wpływ na zasięg to – jak w przypadku aut spalinowych – dynamika. BMW ma w cennikach elektryczne i4, ale też elektryczne i4 M50, a więc mocno sportową wersję. Podczas gdy ten pierwszy ma moc 340 KM, drugi dysponuje mocą 544 KM. Oba mają takie same akumulatory o pojemności 80,7 kWh, ale podczas gdy i4 waży 2125 kg i przyspiesza do 100 km/h w 5,7 sekundy, to dla M50 wartości te wynoszą 2290 kg i 3,9 sekundy. Zasięgi dla i4 wynoszą 493-590 km, a dla i4 M50 już 416-520.Kolejnym często szukanym przez nabywców i podawanym przez producentów parametrem jest czas ładowania. Trzeba jednak pamiętać, że w praktyce on także zależy od kilku czynników. Przede wszystkim oczywiście od rodzaju i mocy ładowarki, ale znaczenie mają także stan techniczny ładowarki, temperatura akumulatora i temperatura otoczenia.Mówiąc inaczej, wybór samochodu elektrycznego staje się coraz większym problemem – liczba dostępnych modeli rośnie, czynników, jakie trzeba brać pod uwagę, jest coraz więcej. Może jeszcze wybór nie jest tak duży, jak w samochodach spalinowych, ale już można powybrzydzać. A w przyszłości o dobry wybór będzie trudniej, bo aut elektrycznych ma być coraz więcej.