Przyszłość polskich producentów części aut pod dużym znakiem zapytania

Za 2 – 3 lata możemy produkować do 700 tys. pojazdów rocznie. Nie wiadomo jednak, czy z polskich części. - Producenci aut mogą wymagać od dostawców części zielonych certyfikatów. To może spowodować przenoszenie produkcji w inne części świata – powiedział Jakub Faryś.

Spodziewaliśmy się, że na rynku ten rok będzie nieco gorszy od poprzedniego i niestety sprzedaż w większości segmentów spadła o kilkanaście procent. Wyjątkiem są samochody premium oraz nisko- i zeroemisyjne – powiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w rozmowie z cyklu „1x1” na Kanale Gospodarczym w serwisie YouTube.

Przemysł motoryzacyjny ciągle ma kłopot z półprzewodnikami, co sprawia, że nie może w przypadku wszystkich aut zapewnić takiego cyklu jak dawniej, czyli dostawy samochodu w dwa – trzy miesiące po zamówieniu. - Półprzewodniki nie są tylko problemem motoryzacji, a ten przemysł jest w ich przypadku stosunkowo niewielkim odbiorcom. Trafia tam mniej niż 10 proc. wszystkich półprzewodników – powiedział Jakub Faryś.

Wciąż wytwarzamy około pół miliona aut, a może być więcej

Na razie to zmniejszenie produkcji aut uderza w producentów części w niewielkim stopniu. - Utrzymujemy się na poziomie pół miliona wyprodukowanych aut. Za dwa – trzy lata produkcja będzie znacznie większa, sięgnie 600 – 700 tys. aut. Teraz jesteśmy w dość specyficznym momencie, ponieważ dwa koncerny zapowiedziały rozpoczęcie w Polsce nowej produkcji – powiedział Jakub Faryś.

Dla polskich dostawców oznacza to większą liczbę podzespołów, które trzeba będzie dostarczyć do fabryk. Produkcja podzespołów w Polsce to dwa obszary – dostawy do fabryk (obszar OEM), do produkcji nowych aut i na rynek części zamiennych (aftermarket).

- Mniej więcej połowa polskich producentów dostarcza części dla tej klasycznej motoryzacji. O ile producent siedzeń się łatwo przestawi, to producent tłumików musi całkowicie zmienić proces produkcji – mówi Jakub Faryś.

Problemem polskich producentów może być brak zielonej energii

Kolejnym problemem jest kwestia śladu węglowego produkcji części samochodowych. - W Polsce są zapowiedzi uruchamiania produkcji nowych modeli elektrycznych, ale naszą troską jest nie tylko dostarczanie zeroemisyjnych produktów, ale zeroemisyjna produkcja. Sam proces musi być zeroemisyjny. Dotyczy to także producentów części i podzespołów. Może się zdarzyć, że producenci będą wymagali od dostawców części zielonych certyfikatów, gwarantujących, że ich produkcja także jest zeroemisyjna. To może spowodować przenoszenie produkcji w inne części świata – powiedział Jakub Faryś.

Obecnie ważna jest nie tylko cena energii, ale także to, aby była zielona. - 10 lat temu nie mówiliśmy o energii, a teraz energia staje się kluczowym tematem w rozmowach o inwestycjach. Czekamy na decyzje umożliwiające budowę nowych farm wiatrowych w pobliżu zakładów. Umożliwiające tworzenie linii bezpośrednich, pozwalających na łączenie farm wiatrowych z zakładami bez pośrednictwa sieci energetycznych – zaznacza Jakub Faryś.

Zielona energia może także zatrzymać rozwój polskiego transportu towarów

Wbrew pozorom to bardzo ważna kwestia, bo w Europie mamy nadmiar mocy produkcyjnych i walka o zamówienia jest coraz ostrzejsza. Kolor energii też może zacząć mieć duże znaczenie. - Jeszcze kilkanaście lat temu w Europie produkowano mniej więcej 20 mln aut. Teraz to 13 – 14 mln. Oznacza to, że mamy dużo zakładów, które mają nadmiar mocy produkcyjnych. Polska ma dziś mocną pozycję, ale musimy walczyć, bo te moce produkcyjne mogą od nas odejść do innych krajów – mówi Jakub Faryć.

Kolejnym aspektem jest zielona energia potrzebna do przejścia na elektryczne pojazdy w przypadku rynku aut ciężarowych. - Mówiąc o samochodach elektrycznych i ładowarkach, mamy na myśli zwykle auta osobowe i wallboksy czy ładowarki 50 – 150 kW. W przypadku samochodów ciężarowych, które muszą przejechać 300 – 400 km i naładować się w ciągu godziny, czyli przepisowej przerwy kierowcy, to złącze musi mieć moc 1,5 MW. Na parkingi, na których stoi po kilkadziesiąt ciężarówek, trzeba doprowadzić tyle energii, co do małego miasteczka – wyjaśnia Jakub Faryś i dodaje, że w sieci przesyłowe w Polsce przez ostatnich kilkadziesiąt lat niewiele inwestowano. Produkcja zielonej energii będzie więc jednym problemem, ale dostarczenie jej na miejsce kolejnym.