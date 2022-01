PSPA: w 2021 r. zarejestrowano ponad dwukrotnie więcej aut z napędem elektrycznym

W Polsce w 2021 roku było zarejestrowanych ponad 39,6 tys. osobowych i użytkowych aut z napędem elektrycznym - niemal dwukrotnie więcej wobec 2020 r. - wynika z Licznika Elektromobilności, prowadzonego m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Według opublikowano we wtorek Licznika elektromobilności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec ubiegłego roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 39 tys. 658 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy park EV w Polsce powiększył się ponad dwukrotnie - o 101 proc. rdr.

"W segmencie samochodów osobowych odnotowano 19 tys. 408 rejestracji. To kolejny już z rzędu historyczny rekord" - zaznaczono.

Jak wskazał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany we wtorkowej informacji firmy, przez 12 miesięcy ubiegłego roku zarejestrowano prawie dwukrotnie więcej samochodów osobowych z napędem elektrycznym niż w 2020 r. i niemal czterokrotnie więcej niż w 2019 r. "Liczba nowych rejestracji okazała się być o 125 proc. większa niż cały park EV w 2019 r." - powiedział.

Zwrócił uwagę, że w segmencie elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych w ciągu dwóch lat flota wzrosła o 63 proc. "Pod względem liczby rejestracji nowych, osobowych samochodów elektrycznych jesteśmy obecnie na zbliżonym poziomie, jak np. Hiszpania w 2018 r. i nieco wyższym niż Niemcy, Niderlandy i Wielka Brytania w roku 2014 czy Szwecja w 2016 r." - dodał.

Z raportu wynika, że wzrost mniejszy od spodziewanego odnotowano w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Pod koniec grudnia 2021 r. w Polsce funkcjonowały 1 tys. 932 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych - 3 tys. 784 punkty. "30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW" - podano. Łącznie w 2021 r. oddano do użytku 568 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z czego ponad 1/5 - 119 - w grudniu. Liczba punktów uruchomionych w 2021 r. wyniosła 1 tys. 143.

Mazur zwrócił uwagę, że przyrost nowych ładowarek w 2021 r. okazał się wyższy w porównaniu do 2020 r., gdy uruchomiono 353 nowe stacje, jak też do 2019 r. "Rozwój stacji ładowania w Polsce wciąż opóźniają liczne bariery, przede wszystkim natury administracyjno-prawnej, m.in. przewlekłe procedury przyłączeniowe oraz niekorzystna z perspektywy operatorów struktura własnościowa infrastruktury elektroenergetycznej na Miejscach Obsługi Podróżnych" - ocenił. Dodał, że stacje ładowania w Polsce są rozmieszczone nierównomiernie, "41 proc. z nich koncentruje się w 15 największych miastach".

Autorzy Licznika Elektromobilności przypomnieli, że w 2021 r. "zapowiadany od dawna system finansowy wsparcia finansowego elektromobilności ze środków publicznych zaczął nabierać realnych kształtów". Wskazano m.in. na uruchomiony w lipcu przez NFOŚiGW pierwszy nabór w ramach programu "Mój Elektryk", adresowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nabywających zeroemisyjne samochody osobowe. Z kolei ogłoszony w 2021 r. program "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru" przewiduje dotacje do prywatnych stacji ładowania o mocy co najmniej 22 kW, stacji ogólnodostępnych o mocach od 50 kW do mniej niż 150 kW, stacji ogólnodostępnych o mocach od 150 kW, jak również stacji tankowania wodoru.

Jak podkreśliło PSPA, "w grudniu ub.r. branża doczekała się także prezydenckiego podpisu na nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Według Mazura nowelizacja przyczyni się m.in. do przyspieszenia rozbudowy prywatnej infrastruktury ładowania. "Nowe budynki, zarówno te użyteczności publicznej, jak też mieszkalne, będą musiały być przygotowane na rozwój elektromobilności" - przypomniał.

Jak wynika z Licznika elektromobilności, park e-busów w Polsce wzrósł o ponad połowę: z 430 w 2020 r. do 651 sztuk w 2021 r. Od stycznia do grudnia flota autobusowa powiększyła się o 220 elektrycznych pojazdów.

"Mimo pewnych obaw związanych z niedoborem półprzewodników w 2022 r. wchodzimy z dużą dawką optymizmu" - podsumował Mazur.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się rynkiem elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 150 przedsiębiorstw: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje działające w obszarze zrównoważonego transportu.