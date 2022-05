PSPA: wpłynęło już ok. 4 tys. wniosków o wsparcie w programie "Mój elektryk"

Już ok. 4 tys. wniosków o wsparcie do zakupu aut w programie "Mój elektryk" wpłynęło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poinformowało w piątek Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Napisano, że dofinansowanie z programu "Mój elektryk", prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zostało uruchomione 12 lipca 2021 r. dla odbiorców indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), od 8 września ubr. dla podmiotów oferujących leasing i wynajem a od listopada - dla przedsiębiorców. Przypomniano, że dotacje obejmują przede wszystkim zeroemisyjne samochody osobowe (dopłaty do 27 tys. zł) i dostawcze (dopłaty do 70 tys. zł).

Jak wynika z danych udostępnionych przez NFOŚiGW, do Funduszu wpłynęło łącznie niemal 4 tys. wniosków, przy czym odbiorcy indywidualni odpowiadają za 2348 wniosków na łączną kwotę 49,3 mln zł, (w tym posiadacze Karty Dużej Rodziny złożyli 639 wniosków na kwotę 17,3 mln zł). W przypadku beneficjentów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorców, którzy dokonali zakupu samochodów elektrycznych, NFOŚiGW przyjął 513 wniosków, które opiewają na kwotę 15,5 mln zł. "Zainteresowani wnioskowali o wsparcie zakupu 534 samochodów osobowych kategorii M1 (13 667 250 zł), 50 zeroemisyjnych "dostawczaków" kategorii N1 o DMC do 3,5 tony (2 434 127,91 zł) oraz 44 pojazdów kategorii L (158 723,87 zł), czyli skuterów, quadów i trójkołowców" - czytamy w komunikacie.

"Z uwagi na wcześniejsze uruchomienie naboru dla odbiorców indywidualnych, NFOŚiGW uwzględnił znaczną liczbę wniosków pochodzących właśnie od tej kategorii beneficjentów, jednak z biegiem czasu proporcja będzie się zmieniać na korzyść przedsiębiorców, którzy dysponują zdecydowanie najwyższym udziałem na polskim rynku nowych pojazdów - powiedział cytowany w informacji Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Dodał, że w 2021 r. firmy odpowiadały aż za 75 proc. rejestracji nowych samochodów z napędem elektrycznym i to bez uwzględnienia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wskazano, że kolejną grupą ubiegającą się o wsparcie są firmy leasingowe. W ich przypadku instytucją dystrybuującą dotacje w imieniu NFOŚiGW jest Bank Ochrony Środowiska. Napisano, że w ramach naboru adresowanego do leasingodawców wypłacono już dofinansowanie dla 957 wnioskodawców na 1188 pojazdów. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku 36,4 mln zł. Wsparcie - jak napisano - objęło 989 samochodów osobowych kategorii M1 (26,5 mln zł), 195 kategorii N1 (9,8 mln zł) oraz 4 pojazdy kategorii L (16,2 mln zł).

Jak wynika z danych NFOŚiGW, w ramach naboru dotyczącego leasingu i wynajmu długoterminowego, obecnie procedowanych jest kolejnych 171 wniosków na 203 pojazdy na kwotę 6,1 mln zł. W tym na 175 samochodów kategorii M1 (4,6 mln zł). 25 samochodów kategorii N1 (1,4 mln zł) oraz 3 pojazdy kategorii L (12 180 zł).

"Przez pierwsze 4 miesiące 2022 r. w Polsce zarejestrowano ok. 3 tys. nowych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych, czyli ponad 2 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Większość z nich została objęta dofinansowaniem z programu "Mój Elektryk". Zgodnie z prognozami PSPA ujętymi w najnowszej edycji raportu "Polish EV Outlook", kontynuacja programu subsydiów jest absolutnie kluczowym czynnikiem, który pozwoli na rozwój polskiej floty samochodów zeroemisyjnych do ok. 290 tys. szt. do 2025 r. - wskazał Mazur.

Napisano, że zgodnie z "Licznikiem elektromobilności", prowadzonym przez PSPA i PZPM, pod koniec kwietnia 2022 r. po polskich drogach jeździło 44 667 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły niemal połowę (48 proc.) tej części floty pojazdów (21 450 szt.), zaś pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 23 217 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1 885 szt.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 170 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

Autor: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/