Quady w Europie: w Niemczech wolno jeździć po autostradach, w Anglii nie trzeba zakładać kasku

Jazda quadami w Europie jest zazwyczaj ściśle uregulowana, ale przepisy różnią się w zależności od państwa. W Niemczech tymi pojazdami można się poruszać nawet po autostradach, z kolei we Francji jest to zakazane. Zazwyczaj podczas jazdy na czterokołowcach wymagane jest noszenie kasku, chociaż w Anglii jest to tylko zalecane.

Zarejestrowane quady w Niemczech mogą jeździć po wszystkich drogach publicznych. Prowadzenie takiego pojazdu na autostradzie jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego maksymalna prędkość jest większa niż 60 km/godz. Do jazdy po drogach leśnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

W Niemczech zabronione jest prowadzenie quada bez prawa jazdy. Grozi za to do roku pozbawienia wolności lub wysoka grzywna. Obowiązkowo trzeba nosić kask, za jego brak również grozi kara finansowa. Wymagane jest zwykłe prawo jazdy kategorii B lub wydawany osobom od 16. roku życia dokument kategorii AM, który pozwala na prowadzenie czterokołowców, których maksymalna prędkość nie przekracza 45 km/godz., a masa 350 kg.

W Szwecji obowiązuje generalny zakaz jazdy quadami poza drogami, co jest uzasadniane ochroną przyrody. Zakaz obejmuje również tereny prywatne, istnieją jednak od niego wyjątki. Quadami wolno jeździć w terenie, gdy ma to związek z wykonywanymi pracami, np. w rolnictwie czy leśnictwie. Wyjątkowe zwolnienia z zakazu mogą również uzyskać organizatorzy zawodów sportowych lub osoby niepełnosprawne. Za zniszczenie terenu przez jazdę czterokołowcami grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Wszystkie poruszające się po ulicach pojazdy tego typu muszą być w Szwecji zarejestrowane, a kierowca powinien posiadać prawo jazdy i nosić kask. Niezarejestrowane quady mogą jeździć tylko po terenie ogrodzonym. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi grzywna, a w przypadku młodych osób złamanie regulacji może w przyszłości utrudnić otrzymanie prawa jazdy.

W Wielkiej Brytanii po drogach publicznych można jeździć tylko tymi quadami, które są dopuszczone do ruchu, co zależy od tego, czy dany model spełnia standardy bezpieczeństwa. Większość tego typu maszyn ich nie spełnia.

Do kierowania czterokołowcami po drogach publicznych wymagane jest prawo jazdy, a pojazd musi być zarejestrowany, ubezpieczony, mieć ważne badania techniczne i tablice rejestracyjne. Te wymogi nie dotyczą quadów używanych tylko w terenie. Osoby jeżdżące na tych pojazdach w Irlandii Północnej muszą zakładać kaski. Takiego obowiązku nie ma natomiast w Anglii, Walii i Szkocji, chociaż jest to zalecane.

Odrębną kategorię stanowią quady używane do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, które muszą być zarejestrowane jako lekkie pojazdy rolnicze. Jeśli są one używane także na drogach, muszą mieć numery rejestracyjne i ubezpieczenie, ale nie muszą mieć badań technicznych. Za takie pojazdy nie trzeba także odprowadzać podatku drogowego, który trzeba płacić za quady dopuszczone do ruchu drogowego. Czterokołowcami używanymi przy pracach polowych nie wolno przewozić pasażerów.

We Włoszech na quadach wolno jeździć tylko po niektórych drogach niższej kategorii. Lżejsze pojazdy do 350 kg mogą być prowadzone przez osoby od 14. roku życia posiadające specjalne prawo jazdy. Większymi czterokołowcami mogą jeździć tylko dorośli z prawem jazdy. Za prowadzenie quada bez tego dokumentu grożą kary, z konfiskatą pojazdu włącznie. Obowiązkowe jest noszenie kasku, a także ubezpieczenie maszyny.

We Francji obowiązują podobne do Włoch regulacje dotyczące prawa jazdy. Lżejsze quady z odpowiednim dokumentem mogą prowadzić już czternastolatkowie, do kierowania większymi maszynami wymagane jest prawo jazdy na samochód osobowy lub motocykl (w zależności od mocy pojazdu). Obowiązkowe jest noszenie kasku.

Quadami homologowanymi jako pojazdy typu L7e wolno poruszać się po drogach publicznych, ale nie można nimi jeździć po autostradach i drogach szybkiego ruchu. By pojazdy te zostały dopuszczone do ruchu drogowego, muszą jednak zostać zarejestrowane, ubezpieczone i posiadać tablice rejestracyjne. Maszynami bez takiej homologacji wolno jeździć po prywatnym terenie, np. po specjalnie przygotowanych torach. Rekreacyjna jazda quadem po lasach jest ograniczona do wyznaczonych tras, za jazdę po ścieżkach spacerowych czy drogach przeciwpożarowych grozi grzywna do 1500 euro i konfiskata pojazdu.