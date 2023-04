R. Weber: przed nami długi weekend; chcemy, aby w tym okresie polskie drogi były bezpieczne (aktualizacja)

Przed nami długi weekend; chcemy, aby w tym okresie polskie drogi były bezpieczne - powiedział wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber. Do uczestników ruchu zaapelował o zdrowy rozsądek, przygotowanie się do podróży i stosowanie się do przepisów prawa.

W czwartek w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyła się konferencja prasowa "Bezpieczna majówka". Udział w niej wziął wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Podczas konferencji wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber odnosząc się do długiego majowego weekendu zaznaczył, że ten czas będzie przez obywateli wykorzystywany do odpoczynku, a to - jak podkreślił - wiąże się z wyjazdami, które spowodują dużo większe natężenie ruchu.

"Chcemy, aby w tym okresie polskie drogi były bezpieczne. Nad tym będą pracowały służby, które na co dzień odpowiadają za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Taką służbą jest m.in. Inspekcja Transportu Drogowego" - mówił Weber.

Wiceszef MI zaapelował do uczestników ruchu drogowego, żeby stosowali się do przepisów prawa, zachowywali się zdroworozsądkowo oraz byli dobrze przygotowani do podróży. "Te wszystkie trzy elementy powinny zapewnić bezpieczne dotarcie do celu i bezpieczny powrót do domu" - powiedział.

Weber zaznaczył, że ostatnie statystyki związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym są bardzo pozytywne. "Jeżeli porównany statystykę roku 2022 do roku 2019, a dokonuje takiego porównania, ponieważ 2022 i 2019 to lata bezcovidowe. W tych latach nie było ograniczeń pandemicznych" - wyjaśnił.

"To w roku 2022 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w naszym kraju było o 35 proc. mniej niż w roku 2019. To oznacza, że polskie drogi są coraz bardziej bezpieczne, że działania rządu w zakresie dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego są skuteczne" - podał.

Mówiąc o działaniach rządu zaznaczył, że są to działania na trzech polach. "Pierwsze pole to inwestycje drogowe, zarówno tych dużych polegających na budowie dróg szybkiego ruchu, autostrad, również inwestycji polegających na budowie obwodnic. Drugi komponent to przepisy prawa. Ostatnie lata to zmiany w tym zakresie, które również wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Obecne przepisy są na miarę 21 wieku i bazują na tych rozwiązaniach prawnych, z którymi mamy do czynienia w Europie Zachodniej" - wyjaśnił. Dodał przy tym, że trzecia kwestia to wzmacnianie świadomości uczestników ruchu drogowego.

Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur podczas czwartkowej konferencji podkreślił z kolei, że inspektorzy podczas długiego weekendu majowego skupią się m.in. na kontroli ciężkiego transportu, ciężarówek. "Będziemy sprawdzali, czy pojazdy są sprawne technicznie, czy kierowcy są trzeźwi, wypoczęci. Tak, aby ten transport drogowy odbywał się bezpiecznie" - powiedział.

Zaznaczył, że dla większego komfortu podróżujących w okresie majowego weekendu będą tradycyjne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. 30 kwietnia oraz 2 maja będą obowiązywały w godz. 18-22, a 1 i 3 maja w godz. 8-22. Gajadhur przypomniał, że ograniczenia nie dotyczą pojazdów przewożących m.in. żywe zwierzęta, artykuły spożywcze, lekarstwa i prasę.

Szef GITD dodał, że inspektorzy będą też dbali o bezpieczeństwo przewozu osób i kontrolowali autokarów. Zaapelował też do przewoźników, aby stosowali się do przepisów związanych np. z czasem pracy kierowców, a pasażerom przypomniał o konieczności bezpiecznego zachowania w autokarach, np. zapinania pasów.

Gajadhur przypomniał przy tym, że na polskich drogach działa ponad 500 fotoradarów. "One również będą dbały o to, aby było bezpiecznie. Fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości stoją w miejscach najbardziej niebezpiecznych, tam gdzie dochodziło do wypadków" - zaznaczył.

Dodał przy tym, że po trasach będą poruszały się nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory. "W tych najbardziej niebezpiecznych miejscach, tam gdzie kierowcy jeżdżą zbyt szybko i gdzie dochodzi do tragicznych wypadków" - zapowiedział.

Zwrócił się też do kierowców, aby nie przekraczali dozwolonej prędkości i robili przerwy w trakcie podróży. "Pamiętajmy o tym, że mamy jedno życie. Nie spieszmy się. Zdążymy dojechać nad morze, w góry. Warto, żebyśmy dojechali bezpiecznie i potem bezpiecznie z tej majówki wrócili" - dodał szef ITD.