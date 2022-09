Raport: na koniec sierpnia było ponad 54 tys. aut elektrycznych

Po polskich drogach pod koniec sierpnia jeździło prawie 51 tys. pojazdów elektrycznych. Od początku roku przybyło ich ponad 14,1 tys. - wynika z "Licznika elektromobilności".

Pod koniec sierpnia br. w Polsce działało 2427 stacji (4327 punkty), 28 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Z danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), na koniec sierpnia br. po polskich drogach jeździło 54 tys. 331 elektrycznych samochodów osobowych, z których 49 proc. to pojazdy w pełni elektryczne (BEV). Pozostałe 51 proc. to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles).

Od początku 2022 roku ich liczba zwiększyła się o 14 tys. 139 sztuk, co oznacza wzrost o 42 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Z "Licznika elektromobilności" wynika, że wraz z rosnącą liczbą pojazdów z napędem elektrycznym (EV) rozwija się również infrastruktura ich ładowania. Pod koniec sierpnia br. w Polsce działało 2427 stacji (4327 punkty), 28 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W sierpniu uruchomiono 134 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (228 punktów).

Mój Elektryk ponad roku działania programu Narodowego Fudnuszu Ochrowy Środowiska

Według dyrektora zarządzającego PSPA Macieja Mazura, po ponad roku działania programu NFOŚiGW "Mój Elektryk" wzrosło zainteresowanie e-samochodami. "Do września br. łączna liczba samochodów elektrycznych objętych wnioskami złożonymi przez potencjalnych beneficjentów w ramach programu przekroczyła 7 tys., co daje prawie 60 proc. łącznej liczby nowych pojazdów zeroemisyjnych od momentu startu tego programu" - podał.

Jak wskazał prezes PZPM Jabub Faryś, branża motoryzacyjna postulowała konieczność wdrażania takich programów w odniesieniu do pojazdów zeroemisyjnych. "Dotyczy to również stacji ładowania i tankowania wodorem, bo choć obecnie stosunek liczby punktów ładowania do liczby pojazdów elektrycznych w naszym kraju należy do jednych z najwyższych, to pamiętać trzeba, że tylko bardzo dobrze rozwinięta sieć zapewni upowszechnienie elektromobilności w Polsce" - zaznaczył.

Sieci ładowania i tankowania wodorem ważne dla przyszłości transportu

Jego zdaniem, od jakości sieci ładowania i tankowania wodorem, będzie zależała nie tylko przyszłość transportu zeroemisyjnego w Polsce, ale też utrzymanie przez nasz kraj pozycji europejskiego lidera w przewozach dalekodystansowych.

"Licznik elektromobilności" aktualizowany jest przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Raport pokazuje, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Opracowanie powstaje na podstawie analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.

