Raport: w październiku do Polski sprowadzono o niespełna 3 proc. mniej aut niż rok wcześniej

W październiku sprowadzono do Polski ponad 79 tys. używanych samochodów osobowych i dostawczych DCM do 3,5 tony, czyli o niespełna 3 proc. mniej rok do roku - wynika z danych PZPM i Samar. Od początku 2021 r. zarejestrowano w naszym kraju ponad 796 tys. aut z importu.

Według organizacji od początku roku liczba rejestracji importowanych aut wyniosła 796 tys. 357 sztuk i była o 11,8 proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Średni wiek sprowadzonych w tym roku samochodów osiągnął 12 lat i 4 miesiące, a w samym październiku - o 3 miesiące mniej. W przypadku importowanych aut z silnikami benzynowymi, średni wiek był wyższy - wynosi 13 lat i 5 miesięcy.

Samar wskazał, że w danych dotyczących importu widać systematycznie słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem diesla w październikowym imporcie aut osobowych stanowiły 41,3 proc. Średni wiek sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi wyniósł 11 lat i 3 miesiące.

Najpopularniejszym źródłem importu aut do Polski pozostają niezmiennie Niemcy z udziałem blisko 60 proc. Dalsze miejsca należą do Francji i Belgii.

Instytut Samar prognozuje, że na koniec roku import będzie oscylował w granicach 920-940 tys. sztuk.