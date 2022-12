Recesja może wyhamować ekspansję samochodów elektrycznych

Przemysł motoryzacyjny inwestuje olbrzymie kwoty w rewolucyjne przejście z silników spalinowych na pojazdy elektryczne. Spowolnienie w gospodarce może jednak hamować ten proces.

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej nie są zgodni co do tego, jak szybko pojazdy elektryczne mogłyby przejąć połowę światowego rynku pojazdów, nie mówiąc już o całości tego rynku.

Jak wskazano w Mining.com, w Chinach pojazdy na baterie zdobyły około 21 proc. rynku. W Europie z kolei pojazdy elektryczne stanowią około 12 proc. całkowitej sprzedaży samochodów osobowych. Jednak w Stanach Zjednoczonych udział w rynku pojazdów elektrycznych wynosi tylko około 6 proc.

Wśród barier w adopcji samochodów elektrycznych na rynku wymienia się brak publicznej infrastruktury do szybkiego ładowania oraz rosnące koszty akumulatorów, spowodowane niedoborami kluczowych materiałów, a także niepewnością co do dotacji rządowych, które pobudziły zakupy pojazdów elektrycznych na głównych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Europie.

Według firmy konsultingowej AutoForecast Solutions do 2029 roku pojazdy elektryczne mogą stanowić jedną trzecią rynku północnoamerykańskiego i około 26 proc. pojazdów produkowanych na całym świecie.

Jeżeli w przyszłym roku nastąpi recesja, spowolni to ekspansję pojazdów elektrycznych na rynkach. W 2022 roku producenci samochodów zaprezentowali dziesiątki nowych modeli samochodów elektrycznych, aby rzucić wyzwanie Tesli. Masowa produkcja większości tych pojazdów ruszy w 2023 i 2024 roku.

Do 2025 roku w Ameryce Północnej mogą być oferowane 74 różne modele pojazdów elektrycznych. Jednak przewidywania są takie, iż mniej niż 20 proc. tych modeli będzie sprzedawanych w ilości przekraczającej 50 000 pojazdów rocznie.