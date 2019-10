Rejestracja nowych samochodów w Polsce idzie w górę

W Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowano we wrześniu ponad 108,4 tys. samochodów osobowych - najwięcej w woj. mazowieckim; większość z nich to benzyniaki. Przybyło też prawie 200 aut zasilanych energią elektryczną.

Przybyło też prawie 200 aut zasilanych energią elektryczną.

Resort zwrócił uwagę, że we wrześniu przybyło niemal dwieście samochodów (192) zasilanych energią elektryczną. "Top 3 to Nissan (39), BMW (35) i Renault (22). Wszystkie to pojazdy nie starsze niż 8 lat" - wskazano. Poza Mazowszem (54), najwięcej elektryków zarejestrowano na Pomorzu (27) i Małopolsce (26)"Baza CEPiK to kopalnia wiedzy o pojazdach, które jeżdżą po naszych drogach" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Taką kopalnią wiedzy o autach jest też nasza e-usługa Historia Pojazdu. Przygotowaliśmy ją dla wszystkich, którzy planują zakup używanego pojazdu zarejestrowanego w Polsce" - wyjaśnił. Dodał, że otrzymywane dzięki niej dane mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy.