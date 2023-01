Reklamy obniżą koszty ładowania samochodów. W Polsce to juz działa

Operator sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych Pure City, będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej, uruchomił pierwsze dwie elektrostacje. Do końca czerwca tego roku firma chce mieć 50 stacji, a do końca roku nie mniej niż 100 w całej Polsce.

Do końca 2025 r. firma Pure City ma mieć 750 ładowarek w całej Polsce, przede wszystkim w miastach pow. 20 tys. mieszkańców.

Firma prowadzi obecnie rozmowy w sprawie umów obejmujących łącznie ponad 400 lokalizacji w całej Polsce.

Stacje PureCity będą zasilane energią z certyfikatami zielonego pochodzenia.

Polska firma Pure City łączy w jednym modelu biznesowym dwa rozwiązania dla inteligentnych miast: sieć ładowania aut elektrycznych z nowoczesną siecią ekranów cyfrowej reklamy zewnętrznej.

We wrześniu 2022 roku zawiązała dwa partnerstwa technologiczne z doświadczonymi na rynku elektromobilnościowym firmami: Elocity oraz stacjeladowania.com.

Obecnie pracuje nad uruchomieniem elektrostacji w innych miastach, przede wszystkim na terenie parków handlowych.

- Zgodnie z założeniami realizujemy plan dynamicznego rozwoju zielonej sieci elektrostacji, która do końca 2025 r. ma objąć 750 ładowarek w całej Polsce, przede wszystkim w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. Prowadzimy obecnie rozmowy z podmiotami w sprawie umów obejmujących łącznie ponad 400 lokalizacji w całej Polsce. Zielona sieć elektrostacji Pure City, która będzie zasilana energią z certyfikatami zielonego pochodzenia, to konkretna odpowiedź na oczekiwania konsumentów oraz marek, które stawiają na zrównoważony rozwój - podkreśla Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Zysk z reklamy ma obniżyć koszty ładowania, może nawet do zera

Dwie pierwsze elektrostacje AC o mocy 2x22 kWh zlokalizowane w Warszawie umożliwiają ładowanie jednocześnie czterech pojazdów elektrycznych. Elektrostacje Pure City są wyposażone w złącza typu 2 oraz w 55-calowe ekrany LED, które pełnią funkcję cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej, co ma pozwolić na obniżenie ceny ładowania. Pure City deklaruje, że „koszt ładowania będą pokrywały w całości lub w części marki i organizacje korzystające z formatów reklamowych na nowoczesnych nośnikach LED”, co może pozwolić nawet na darmowe ładowanie.

Pure City planuje do końca czerwca 2023 r. mieć łącznie podpisanych 100 umów na lokalizacje dla elektrostacji i zrealizować 50 instalacji. Do końca roku planuje mieć nie mniej niż 100 ładujących stacji w całej Polsce. To element konsekwentnie realizowanego planu, by do końca 2025 r. zielona sieć nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej składała się z ponad 750 elektrostacji w miastach o wielkości pow. 20 tys. mieszkańców w całej Polsce.

W ciągu dwóch lat flota aut elektrycznych w Polsce wzrośnie siedmiokrotnie

Cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH) to najszybciej rosnący w Polsce segment branży reklamy zewnętrznej (OOH), który po trzech kwartałach 2022 r. wzrósł o 89,5 proc. rok do roku. Udział DOOH w całości reklamy zewnętrznej w Polsce wynosi dopiero 18 proc., podczas gdy na świecie udział ten jest na poziomie 50 proc. Również polską branżę elektromobilności czeka dynamiczny rozwój.

Według prognoz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) flota samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce w 2025 r. wzrośnie 7-krotnie, do 247 000. Warunkiem rozwoju rynku EV jest jednak rozbudowa infrastruktury ładowania. W Polsce na koniec 2022 r. funkcjonowały 5016 punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Prognozy PSPA zakładają, że do 2025 r. będzie ich funkcjonować ponad 41 tys., co oznacza 8 - krotny wzrost.