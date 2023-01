Rekordowa sprzedaż Cupry zmniejsza ogromne straty Seata

Seat, podobnie jak inne „stare” motoryzacyjne marki, nie zaliczy 2022 roku do udanych. Sprzedał bowiem niemal o jedną piątą aut mniej. Dlatego teraz przede wszystkim chwali się nową, dopiero zdobywającą rynek marką Cupra, która w ubiegłym roku podwoiła sprzedaż.

Seat sprzedał w ubiegłym roku łącznie 232 700 samochodów. To o 40,5 proc. mniej rok do roku.

Cupra zwiększyła sprzedaż o 92,7 proc., do klientów w 2022 r. trafiło 152 900 aut tej marki.

W tym roku firma stawia na rozwój Cupry i elektrycznej mikromobilności pod marką Mo.

Cupra w 2022 roku osiągnęła najwyższe wyniki sprzedaży w swojej historii. Klienci kupili aż 152 900 samochodów tej marki, co w porównaniu z poprzednim rokiem daje wzrost o 92,7 proc. Jak deklaruje Seat, Cupra „stała się tym samym najszybciej rozwijającą się marką samochodową w Europie”. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja rynkowa związana z brakiem półprzewodników oraz innych niezbędnych komponentów odbiła się na wynikach sprzedażowych marek Seata. W 2022 r. sprzedało się 385 600 pojazdów, co stanowi spadek o 18,1 proc. względem poprzedniego roku (sama marka Seat straciła dwa razy tyle). Dla porównania przypomnijmy, że Cupra sprzedała 300 000 aut w całej swojej historii, czyli od 2018 r.

- W obliczu nieustających problemów związanych z brakiem półprzewodników i innych części samochodowych podjęliśmy strategiczną decyzję o nadaniu priorytetu produkcji modeli Cupry. Oczywiście wpłynęło to na liczbę dostarczonych przez nas pojazdów Seata, było jednak niezbędne do zapewnienia długoterminowej stabilności całej firmie Seat S.A. — stwierdził Wayne Griffiths, dyrektor generalny marek Seat i Cupra.

Kai Vogler, wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży i marketingu w Seat S.A., zapewnia, że „liczba zamówień na modele obu marek jest rekordowa”.

Seat rośnie w Portugalii, w reszcie Europy dwucyfrowe spadki

Wiodącym rynkiem dla firmy Seat S.A. wciąż są Niemcy, gdzie sprzedano 105 300 pojazdów. Stanowi to wzrost o 1,2 proc. w stosunku do ubiegłego roku (104 100). Na drugim miejscu znajduje się Hiszpania z 62 900 sprzedanymi samochodami (spadek o 23,1 proc. względem 2021 r. – 81 800), a następnie Wielka Brytania z 36 600 sprzedanymi pojazdami (spadek o 27,9 proc. w porównaniu do 2021 r. – 50 700). Włochy z 25 300 dostarczonymi do klientów pojazdami (spadek o 8,6 proc. względem ubiegłego roku – 27 600), wyprzedziły Francję, gdzie sprzedano 21 500 samochodów (spadek o 31,1 proc. w porównaniu do 2021 r. – 31 200). Wzrosła natomiast sprzedaż modeli marek Seat i Cupra w Portugalii – odnotowano 7800 dostarczonych samochodów, o 7,6 proc. więcej w porównaniu do zeszłego roku.

W 2022 roku marka Cupra weszła na rynek australijski i otworzyła nowe salony w Lizbonie, Rotterdamie i Sydney. W tym roku planowane jest rozszerzenie sieci Cupra Garage o nowe salony w Berlinie, Madrycie i Paryżu.

Podobnie jak w 2021 roku, najchętniej kupowanym modelem marki Cupra jest Formentor. W 2022 r. sprzedano go w liczbie 97 600 egzemplarzy, co stanowi 63,8 proc. sprzedaży marki oraz ponad jedną czwartą wyników całościowych firmy Seat S.A. Cupra Born po pierwszym pełnym roku obecności na rynku zanotowała sprzedaż na poziomie 31 400 sztuk.

Kluczowymi rynkami europejskimi dla marki Cupra pozostają Niemcy (58 400 sprzedanych pojazdów, o 89,9 proc. więcej niż w 2021 r.), Wielka Brytania (14 400 samochodów – wzrost sprzedaży o 87,4 proc.), Hiszpania (13 600 pojazdów – wzrost o 23,9 proc.), Włochy (11 300 samochodów – wzrost o 83,9 proc.), Francja (7600 pojazdów – wzrost o 86,5 proc.) proc.), Austria (5400 samochodów – wzrost o 157,6 proc.) i Szwajcaria (5000 pojazdów – wzrost o 38,3 proc.).

Na rynkach światowych marka odnotowała ogromny wzrost sprzedaży w Meksyku, dostarczając tam 4300 pojazdów, czyli o 120 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Drugim rynkiem jest Turcja, gdzie sprzedano 2800 samochodów marki Cupra, o 879,6 proc. więcej w porównaniu do zeszłego roku. Na trzecim miejscu jest Izrael z 2700 sprzedanymi pojazdami, co stanowi wzrost względem 2021 r. o 138,8 proc.

W gamie Seata rośnie zainteresowanie autami SUV

W ubiegłym roku wzrosło zainteresowanie autami SUV obu hiszpańskich marek. Seat zanotował sprzedaż swojego milionowego auta w tym segmencie. Do klientów dostarczono łącznie 232 700 samochodów Seata, o 40,5 proc. mniej w stosunku do 2021 roku. Najlepiej sprzedającym się modelem marki wciąż pozostaje Seat Arona, ze sprzedażą na poziomie 71 000 egzemplarzy, co stanowi spadek o 33,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na drugim miejscu jest Seat Ibiza, z 51 300 sprzedanymi samochodami (spadek o 46,4 proc.), a na trzecim Seat Leon (41 500 sprzedanych pojazdów, o 47,3 proc. mniej względem 2021 r.).

Najwięcej modeli marki Seat sprzedano w Hiszpanii (49 200 samochodów – spadek o 30,4 proc.), Niemczech (46 900 pojazdów – spadek o 36 proc.), Wielkiej Brytanii (22 200 samochodów – spadek o 48,4 proc.), Włoszech (13 900 samochodów – spadek o 35,2 proc.) oraz Francji (13 900 pojazdów – spadek o 48,8 proc.).

W tym roku Seat liczy na elektromobilność, także w postaci jednośladów

Globalna produkcja firmy utrzymała się na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Wyprodukowano 478 954 samochody, co oznacza spadek o 1,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (484 046 pojazdów). Produkcja w zakładzie w Martorell spadła o 4,8 proc. do 366 764 pojazdów z powodu niedoborów zaopatrzeniowych.

Seat liczy, że rok 2023 będzie dla firmy przełomowy. Na rynku pojawi się seryjna wersja modelu Cupra Tavascan, pierwszego w pełni elektrycznego sportowego SUV-a tej marki. Cupra rozszerzy również ofertę innych pojazdów, wprowadzając do gamy nowe wersje silnikowe.

Marka Seat stawia przede wszystkim na mikromobilność. Swoją premierę będą mieć dwa nowe skutery elektryczne: Seat MÓ 125 Performance i najnowsza wersja Seat-a MÓ 50. W tym roku hiszpańska firma będzie również obchodzić 30-lecie swojej fabryki w Martorell. Z tej okazji zapowiada pełną elektryfikację gamy modelowej.