Rekordowe wyniki Sanok Rubber

Ożywienie koniunktury, szczególnie z branży motoryzacyjnej, przełożyło się na wzrost sprzedaży rok do roku i historyczne przekroczenie progu 300 mln zł kwartalnych przychodów - powiedział Piotr Szamburski, prezes zarządu Sanok Rubber Company. Zysk netto zwiększył się o cztery piąte.

Ceny materiałów i energii biją w wyniki

Pokoleniowa zmiana wyrobów

Wejście w segment premium

Spółka analizuje inwestycje

- Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczne poziomy wskaźników i budujemy wartość dla akcjonariuszy. Wypracowaliśmy w pierwszym kwartale bardzo dobre wyniki finansowe, choć ponosiliśmy przecież koszty utrzymywania w dalszym ciągu reżimu sanitarnego, a także wyższe koszty energii elektrycznej czy koszty nabycia uprawnień do emisji CO2. Odczuliśmy także znaczącą presję wzrostu cen materiałów bezpośrednich takich jak stal, aluminium, tworzywa sztuczne czy tektura, które poza wspomnianymi już surowcami stanowią również istotną część naszych kosztów. Presja ta dodatkowo potęgowana jest ograniczoną dostępnością tych materiałów na rynku, co jest sytuacją z naszej perspektywy na taką skalę dotąd niespotykaną. Prowadzimy więc konsekwentnie w dalszym ciągu konserwatywną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej naszej Grupie, abyśmy byli przygotowani na potencjalnie różne scenariusze rozwoju sytuacji – podkreśla Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok Rubber Company.Grupa Sanok Rubber Company weszła w rok 2021 po okresie „pokoleniowej” zmiany kontraktów motoryzacyjnych i uruchomieniu produkcji zaawansowanych wyrobów dla zupełnie nowych modeli samochodów.- Nowe nominacje uzyskiwaliśmy już od 2016, a nawet 2015 roku. W 2019 roku te nowe modele zaczęły się dopiero rozpędzać, ale w 2020 zaczęła się pandemia i uruchomione projekty nie mogły rozwinąć się w pełnej skali. Z początkiem tego roku wszystko zaczyna lepiej funkcjonować, sprzedaż rośnie. Wszystko zależy od tego, jak te modele będą się sprzedawały - powiedział Piotr Szamburski.Zarząd Sanok Rubber wyjaśnia, że spółka przesuwa się w stronę bardziej złożonych produktów z dwóch powodów. Przede wszystkim kategoria premium dawała większą stabilizację, jeżeli chodzi o złe czasy - nawet jeżeli bywało gorzej na rynku, to samochody premium i tak sprzedawały się lepiej niż pozostałe segmenty.Czytaj także: Sanok Rubber Company gotowa na nowe kierunki rozwoju - Wymagania klientów są wyższe, a produkty bardziej złożone, ale to pozwala przenieść się na troszkę wyższą krzywą technologiczną. Rozwiązania, które teraz wdrażaliśmy są bardziej skomplikowane, co też pozycjonuje nas w innym segmencie dostawców. Marże nie zawsze są „premium”, ale biorąc pod uwagę obydwa elementy, także poziom sprzedaży, warto być w tym segmencie - powiedział Piotr Szamburski.Mniejsza jest także chęć przenoszenia wyżej wyspecjalizowanej produkcji w inne lokalizacje. - W przypadku bardzo prostych rozwiązań zawsze decyduje cena i nawet dla zaoszczędzenia jednego eurocenta na sztuce odbiorca łatwo może zmienić dostawcę. W przypadku bardziej skomplikowanych elementów takie ruchy są rzadziej wykonywane, choć trzeba pamiętać, że efektem pandemii jest uruchomienie przeglądu kosztów przez wszystkie działy zakupowe - dodał Piotr Szamburski.Kontynuowane były również procesy optymalizacyjne, a do użytku oddana została nowa hala produkcyjno-magazynowa w Sanoku, znacząco zwiększająca możliwości rozwojowe Spółki. Spółka znacznie ograniczyła jednak w pierwszym kwartale działania inwestycyjne. - Dobre wyniki 1 kwartału dają nam więcej odwagi do realizacji inwestycji, ale będziemy je wybierali starannie i selektywnie - powiedział Piotr Szamburski i dodał, że budżet inwestycyjny na ten rok ma się zamknąć w ok. 60 mln złotych.