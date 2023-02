Rekordowy zysk netto Ferrari

Rok 2022 był świetny dla producenta samochodów sportowych Ferrari. Firma zanotowała rekordowe przychody i zyski.

Włoski producent samochodów sportowych Ferrari w 2022 roku zwiększył zysk netto o 13 proc. i odnotował 19-proc. wzrost przychodów

W 2022 roku Ferrari odnotowało zysk netto w wysokości 939 milionów euro, w porównaniu do 833 milionów euro w 2021 roku przy przychodach w wysokości 5,1 miliarda euro, w porównaniu do 4,27 miliarda euro rok wcześniej. Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) wzrosła o 16 proc. do 1,77 mld euro.

Zysk netto producenta samochodów w okresie październik-grudzień wyniósł 221 mln euro wobec 214 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk kwartalny przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA) wzrósł do 469 mln euro z 398 mln euro rok wcześniej.

W czwartym kwartale Ferrari sprzedało 3 327 samochodów (wzrost o 13 proc. rok do roku), dostawy w całym roku wyniosły łącznie 13 221 samochodów (wzrost o 19 proc.).

- Liczby te stanowią podstawę do jeszcze lepszego roku 2023 dzięki silnemu światowemu popytowi na nasze produkty - powiedział dyrektor generalny Benedetto Vigna.

W 2023 roku Ferrari spodziewa się skorygowanej EBITDA w okolicach 2,13-2,18 mld euro, podczas gdy przychody mają osiągnąć 5,7 mld euro.

Kapitalizacja spółki wzrosła od początku roku o 20 proc. i wynosi obecnie około 56,7 mld euro.