Renault dopuszcza Chińczyków do swoich rumuńskich zakładów

Renault reorganizuje swoją działalność inwestując w samochody elektryczne. Ważnym elementem strategii firmy jest inwestycja w rumuńską Dacię, w której zakładach będą produkowane silniki we współpracy z Chińczykami.

Fabryka Renault Mécanique Roumanie, produkująca silniki i skrzynie biegów do samochodów, zostanie włączona do tak zwanej dywizji „horse”, powstałej w ramach nowej organizacji Grupy Renault i będzie dzielona między Renault i chiński koncern Geely.

Reorganizacja pracy w grupie Renault ma stanowić wzmocnienie „zielonej” modernizacji, która zakłada produkcję samochodów elektrycznych w ramach firmy Ampere. Samochody spalinowe i hybrydowe, w ramach współpracy z Geely, nadal będą produkowane między innymi w zakładach w Mioveni w Rumunii.

Podział w Grupie Renault na te dwa segmenty wynika również ze zmian na rynku motoryzacyjnym związanych z odchodzeniem od samochodów spalinowych. Sprzedaż samochodów spalinowych Renault spada. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. pojazdy hybrydowe i elektryczne stanowiły 38 proc. rejestrowanych samochodów marki Renault w Europie, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku.

Dacia zbudowała mocną pozycję na europejskim rynku motoryzacyjnym

Silniki produkowane w Rumunii, w ramach dywizji „horse” będą przeznaczone nie tylko dla Renault ale również dla takich marek jak Geely, Dacia, Nissan i Proton. W ten sposób fabryka silników w Mioveni będzie mogła podwoić grono odbiorców – podaje rumuńska prasa.

Dacia wchodząca w skład grupy kapitałowej Renault jest wyróżniającym się producentem samochodów, której marża wynosi od 10 do 15 proc. Dacia ma wprowadzić na rynek dwa nowe modele po Bigsterze tym samym firma wyjdzie z segmentu B i wkroczy do C. Do 2030 roku firma chce sprzedać 2 mln samochodów. Na rynek europejski mają trafiać głównie elektryczne, z kolei, poza „stary kontynent” mają trafiać samochody spalinowe i hybrydowe.