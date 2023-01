Renault i Nissan ujawniają nowe warunki współpracy

Japoński producent samochodów Nissan Motor i francuski koncern Renault doszły do ​​porozumienia w sprawie rewizji warunków dwustronnego sojuszu - poinformowała francuska firma.

O tym, że porozumienie jest bliskie, w ubiegłym tygodniu pisały media, w tym The Wall Street Journal, powołując się na nieoficjalne informacje. Teraz znalazły one potwierdzenie.

Zgodnie z warunkami umowy Renault będzie stopniowo zmniejszać swoje udziały w Nissanie do 15 proc., aby zrównać się z udziałami japońskiej firmy w Renault. Obecnie Renault posiada około 43 proc. akcji Nissana, a ta dysproporcja wielokrotnie stawała się problematyczną kwestią dla kierownictwa Nissana.

W ramach umowy Renault przekaże „dodatkowe” udziały specjalnemu funduszowi, który będzie nimi zarządzał i stopniowo je sprzedawał, jeśli sprzyjać będą temu warunki rynkowe. Trust nie będzie wykonywał prawa głosu wynikającego z tych akcji, ale będzie otrzymywał dywidendy i wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych.

Ponadto Nissan inwestuje w dział pojazdów elektrycznych Renault o nazwie Ampere.

Firmy negocjują teraz ostateczne szczegóły transakcji, po czym będzie ona musiała zostać zatwierdzona przez zarządy obu firm.

Sojusz Renault-Nissan powstał w 1999 roku, a Mitsubishi dołączyło do niego w 2016 roku. Łącznie te trzy firmy produkują ponad 10 proc. wszystkich samochodów na świecie. Pomiędzy partnerami od czasu do czasu dochodziło do napięć, które nasiliły się po aresztowaniu byłego szefa sojuszu Carlosa Ghosna. Ponadto Nissan wyraził zaniepokojenie wzrostem udziałów francuskiego rządu w Renault, poprzez który władze mogłyby wpływać na decyzje w japońskim koncernie.