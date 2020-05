Renault pod ścianą. Musi produkować we Francji, by zyskać rządową pomoc

Francuski minister finansów nie ma dobrych wieści dla Renault. Jak powiedział, nie ma jeszcze decyzji o udzieleniu firmie wsparcia finansowego, bez którego dalsze istnienie firmy stoi pod znakiem zapytania. Minister dał do zrozumienia, że warunkiem jest utrzymanie miejsc pracy we Francji, m.in. w fabryce we Flins. Na razie Renault poinformowało o budowie we Flins … zakładu produkującego maseczki.